Al via la corsa verso l' euro U21 | Nicolato si aspetta nuovi progressi

Vuelta a Espana 2019 - la tappa di oggi Pravia-Alto de la Cubilla : percorso - favoriti e altimetria. Tre GPM durissimi per spaccare la corsa : Ultimo arrivo in quota in programma oggi, nella 16esima tappa della Vuelta a España 2019. Da Pravia si fanno 140 km per arrivare in cima all’Alto de la Cubilla, 17,8 km al 6,2%. Prima dell’ascesa finale, però, si affronteranno altri due GPM durissimi, vale a dire il Puerto de San Lorenzo, 10 km all’8,5%, e l’Alto de la Cobertoria, 8,3 km all’8,2%. Questa frazione rappresenta una delle ultimissime occasioni per gli ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Incendi Amazzonia : “E’ una corsa contro il tempo - il WWF impegnato su più fronti in Brasile e Bolivia” : È una vera e propria corsa contro il tempo quella in atto in queste settimane in Amazzonia: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale. corsa contro il tempo anche per proteggere le comunità locali ...

Sicilia : Pierobon - 'al via il primo possibile bonifica ex discarica Acqua Corsari' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Ho verificato con gli uffici l’iter per realizzare la bonifica dell’ex discarica di Acqua dei Corsari. Da parte della Regione, nell’ambito delle proprie competenze, c’è la volontà che i lavori possano partire i prima possibile. Siamo disponibili a collaborare in manie

Ciclismo - Europei 2019 : il trionfo dell’Italia. Una tattica perfetta - corsa dura e il sigillo di Viviani : Ad un anno di distanza la storia si ripete: l‘Italia in trionfo nella prova in linea degli uomini élite agli Europei di Ciclismo su strada. Dopo Glasgow è Alkmaar la terra di conquista tricolore: sulle strade olandesi gli azzurri guidati da Davide Cassani mettono in scena una gara davvero magnifica, comandata dal primo all’ultimo chilometro, portando il capitano Elia Viviani (perfetto tatticamente oggi) a dominare lo sprint a due ...

La vita in diretta estate e la curiosa promozione in corsa per Simona Arrigoni da inviata a conduttrice : Mentre l'estate impazza e molti tra telespettatori e addetti ai lavori sono in ferie, a La vita in diretta si è verificato il curioso caso della promozione lampo di Simona Arrigoni. L'inviata del programma di Rai1, infatti, da ieri, lunedì 5 agosto, si è ufficialmente trasformata in conduttrice della rubrica Sei alle Sei, all'interno proprio del contenitore pomeridiano fin qui guidato 'solo' dalla coppia formata da Beppe Convertini e Lisa ...

La vita in diretta estate e la curiosa promozione in corsa per Simona Arrigoni da inviata a conduttrice : Mentre l'estate impazza e molti tra telespettatori e addetti ai lavori sono in ferie, a La vita in diretta si è verificato il curioso caso della promozione lampo di Simona Arrigoni. L'inviata del programma di Rai1, infatti, da ieri, lunedì 5 agosto, si è ufficialmente trasformata in conduttrice della rubrica Sei alle Sei, all'interno proprio del contenitore pomeridiano fin qui guidato 'solo' dalla coppia formata da Beppe Convertini e Lisa ...

Al via la vendemmia 2019 - scatta la corsa ai grappoli : Al via domani, mercoledì 7 agosto, la vendemmia 2019 con la raccolta del primo grappolo di uva in Italia e le prime stime sull’andamento della produzione a livello nazionale e per i principali Paesi concorrenti. L’appuntamento è dalle ore 9 fino alle 12, nell’azienda agricola Massimo Cassarà presso Contrada San Giorgio a Salemi, in provincia di Trapani che inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve di Pinot ...

Beach volley - World Tour 2019 Pinarella di Cervia. Poker azzurro ancora in corsa! Windisch/Ingrosso già ai quarti : Sono quattro le coppie azzurre ancora in corsa dopo la prima giornata di gare nel torneo 1 stella maschile del World Tour in corso di svolgimento a Pinarella di Cervia e targato BPER Banca. La coppia più attesa, Windisch/Ingrosso ha iniziato molto bene il suo torneo con un doppio successo ed è già approdata ai quarti di finale, le altre tre coppie italiane ancora in corsa, invece, dovranno passare dagli ottavi di finale in programma questo ...