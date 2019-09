Iran, presto libera nave Stena Impero

La petroliera britannica, sequestrata da Pasdaraniani nelle acque del Golfo, sarà "rilasciata" in tempi brevi, una volta concluse le procedure legali. Così un portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. Laera stata sequestrata a luglio per "violazione delle leggi marittime internazionali", 15 ghiorni dopo il sequestro a Gibilterra della superpetrolieraiana Grace 1, sospettata di volere trasportare oltre 2 mln di barili di greggio in Siria, sottoposto a sanzioni Usa e Ue.(Di domenica 8 settembre 2019)