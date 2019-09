Il Monza non è un capriccio di Berlusconi | è un progetto serio

Formula 1 – Leclerc non si fida della Mercedes a Monza : “noi siamo migliori sulla carta che nella realtà” : Charles Leclerc con i piedi per terra: il giovane monegasco della Ferrari non si fida delle Mercedes, le parole del pilota dopo la prima giornata di libere a Monza E’ Charles Leclerc il pilota più veloce in pista nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia. Reduce dalla vittoria di Spa, il giovane monegasco della Ferrari, si è piazzato davanti a tutti a Monza, regalando una prima grande gioia al pubblico ...

Formula 1 – Gli ordini di scuderia e la doppietta a Monza - Binotto svela : “non abbiamo promesso nulla - ma…” : Mattia Binotto sincero ed analitico a Monza: le parole del team principal Ferrari al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia La prima giornata di prove a Monza ha lasciato un pizzico di soddisfazione alla Ferrari, che ha piazzato la monoposto di Leclerc in testa alla classifica dei tempi, con Vettel che invece è riuscito a migliorare dall’ottavo posto delle FP1 al terzo delle FP2. photo4/Lapresse “Il nostro ...

Formula 1 – Vettel spiazza tutti a Monza - Seb esilarante : “ho le palle - ma non sono di cristallo!” [VIDEO] : Seb, che simpaticone! Vettel sorprende tutti con un’esilarante battuta nel giovedì dedicato alla stampa a Monza Si accedono i motori oggi a Monza: i piloti della Formula 1 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Ieri, intanto, i campioni delle quattro ruote hanno raccontato alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano e Sebastian Vettel è stato protagonista ...

La gara di Monza ed il rapporto con Leclerc - Vettel sincero : “è stato più veloce di me e non mi piace! La F1? Non ho mai avuto un manager” : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Italia I tifosi Ferrari sono pronti per un nuovo weekend di gara di fuoco: dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i ferraristi sperano in un nuovo successo anche in Italia, sulla pista di Monza. Accolto da un calorosissimo pubblico a Milano, Vettel ha così raccontato ai microfoni Sky le sue sensazioni: “sì, siamo carichi. A Monza ...

F1 in tv - GP Italia Monza 2019 : su che canale vederlo gratis e in chiaro. Non c’è la diretta RAI. Palinsesto TV8 : A pochi giorni dallo splendido fine settimana di Spa-Francorchamps, il Mondiale 2019 di F1 si trasferisce immediatamente a Monza, per il tanto atteso Gran Premio d’Italia. Il tracciato brianzolo dovrebbe essere il palcoscenico ideale per assistere ad un’altra grande prestazione delle Rosse e in particolare sarà interessante il confronto interno tra il campione con grande voglia di rivalsa Sebastian Vettel e il giovane fuoriclasse emergente ...

Formula 1 - penalità in vista per Verstappen a Monza : l’olandese però non sembra affatto preoccupato : Horner ha paventato la possibilità di sostituire il motore di Verstappen a Monza, ma l’olandese non è parso affatto preoccupato della penalità in arrivo Possibile penalità in arrivo per la Red Bull a Monza, il team di Milton Keynes infatti potrebbe sostituire la power unit di Max Verstappen, costringendolo a pagare una sanzione sulla griglia di partenza del Gp di Monza. Photo4/LaPresse Si tratterebbe dello stesso motore Spec 4 ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...

Progetti ambiziosi per il Monza - Galliani non si nasconde : “vogliamo arrivare in Serie A tra due anni” : L’amministratore delegato del Monza ha parlato prima della sfida di Coppa Italia tra la Fiorentina e la formazione brianzola L’obiettivo è chiaro, portare il Monza in Serie A nel giro di due anni. Adriano Galliani non si nasconde, esprimendo le proprie ambizioni senza remore a pochi minuti dal match di Coppa Italia con la Fiorentina, in programma al Franchi. LaPresse/Claudio furlan L’ad della società brianzola ha ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora sei la terza forza dietro Mercedes e Red Bull. Lo sviluppo non ha funzionato - Spa e Monza non possono bastare : 61 e 65. No, non sono numeri da giocare sulla ruota di Roma o Firenze, ma su quella di Maranello. E non si tratta di qualcosa di positivo o che possa portare una vincita (visto che siamo in piena febbre da Superenalotto) ma sono un vero e proprio campanello d’allarme. Si trattano, infatti, dei distacchi in secondi accusati a Budapest rispettivamente da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Lewis Hamilton. Solo per un puro ...

Il Monza di Berlusconi sfida il Benevento di Inzaghi - Galliani : 'Non sentirò Pippo' : Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan. ''Con Filippo ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “La Ferrari non si adatta al circuito - Spa e Monza favorevoli” : Domenica da dimenticare per la Ferrari che ha concluso il GP di Ungheria con addirittura un minuto di ritardo nei confronti del trionfatore Lewis Hamilton. Le Rosse hanno sofferto tantissimo sul tracciato dell’Hungaroring e non sono mai state protagoniste, Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione appena davanti a Charles Leclerc grazie a un bel sorpasso nel finale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni ...

Monza : cocainomane a 10 anni - genitori non ne sapevano nulla : Una bimba di soli 10 anni, residente a Vimercate, è la protagonista di una storia triste, drammatica, attuale. La piccola era sempre agitata, turbolenta, violenta ma nessuno era stato in grado di scoprire i motivi del suo atteggiamento, nemmeno i genitori, entrambi lavoratori. Ebbene, quella bimba era una cocainomane, oltre che fumatrice di spinelli. Sembra la trama di un film ma è la realtà. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso ...

Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Dal primo ottobre non si venderanno più i biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori