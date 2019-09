Gazzetta | cautela per i tempi di recupero di Milik e Insigne

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Gli infortuni stanno condizionando le possibili scelte di Ancelotti in vista del doppio incontro con la Samp e il Liverpool. Mentre si attende il rientro didalla Polonia, dove è andato a curare il suo problema muscolare, il tecnico sta valutando anche le condizioni di Lorenzoche ha dovuto rinunciare anche agli impegni con al Nazionale. “Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Areknon è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese, mentre Lorenzoha dovuto rinunciare alla nazionale per un malanno sempre di origine muscolare. A Castel Volturno si sta procedendo con, non c’è nessuna intenzione di accelerare i, perché il martedì dopo la Sampdoria, al San Paolo ci sarà il Liverpool e per quella partita Ancelotti vuole Lorenzo a disposizione” L'articolo ...

