Migranti | Magi | ‘far sbarcare naufraghi ed esaminare nuove leggi’

Migranti : Orlando - 'è la magistratura a salvare la faccia e la dignità dell'Italia' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Ancora una volta è stata la magistratura a rompere una vergognosa situazione di stallo che aveva trasformato la Open Arms in un campo di concentramento galleggiante per colpa di scelte fasciste del Ministro dell'Interno. Ancora una volta è la magistratura che salva la

Gregoretti - Magi (+Europa) : “Migranti redistribuiti in Ue grazie ad accordo raggiunto a vertice di Parigi disertato da Salvini” : “I migranti a bordo della Gregoretti saranno redistribuiti in Europa grazie all’accordo raggiunto al vertice di Parigi, lo stesso che Salvini aveva disertato dicendo che non voleva farsi dare degli ordini”. Così Riccardo Magi di +Europa, commentando lo sbarco dei naufraghi autorizzato oggi, ha ricordato l’assenza dalla Lega dalle discussioni in Ue sul tema immigrazione. “La realtà è che non si vuole governare ...