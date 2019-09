Mattarella auspica la revisione del patto di stabilità e un fisco più equo e corretto

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) All'Unione europea "serve in particolare una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare l'integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato oggi al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l'apertura degli scambi potranno rilanciare la fiducia e - in questo ambito - l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale". Un messaggio forte, quello inviato dal presidente agli ospiti del forum economico, meno che mai di circostanza, soprattutto se letto con le lenti della politica interna al nostro ...

LorenaLVilla : RT @alecosimetti: In pratica auspica un gigantesco statalismo continentale per evitare quella “brutta bestia” della concorrenza! ?? “Una fi… - alecosimetti : In pratica auspica un gigantesco statalismo continentale per evitare quella “brutta bestia” della concorrenza! ?? “… - Seamus_The_Dog : #Mattarella (#SantoSubito) auspica anche «passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione c… -