L’uomo rinascerà grazie alla natura | gli strumenti per far coincidere economia e ambiente

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) L’e l’, stando ad una prima analisi, potrebbero sembrare due mondi opposti, agli antipodi di due realtà parallele, profondamente distaccati da forme etiche di dubbia provenienza. Tuttavia, la recente nascita dell’ambientale come branca della disciplina economica, ha portato a pensare che ci possa essere un legame tra bisogni economici e sostentamento ambientale che nessuno aveva mai ipotizzato prima nelle moderne forme concrete. L’dell’si occupa degli effetti prodotti dvariazione della dimensione del sistema economico (la “crescita economica”) sulle funzioni dell’. In altre parole, non è altro che il tentativo, interno all’neoclassica, di oltrepassare la visione tradizionale del sistema economico, del quale tuttavia conserva l’impianto teorico. Le parti restanti ...