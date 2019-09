Formula 1 – Piloti troppo lenti nel Q3 di Monza | scatta l’investigazione | la subdola

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019)nel secondo run del Q3 di: 7su 9 prendono la bandiera a scacchi. La FIA ha messo sotto investigazione il giro Il finale delle qualifiche del Gp d’Italia sta facendo e farà molto discutere. Isono scesi regolarmente in pista nel Q3, con Leclerc subito veloci nelle fasi iniziali. A metà sessione poi, Kimi Raikkonen è finito contro le barriere dando il via ad un particolare gioco di strategie. Tornati tutti ai box per la bandiera rossa, ihanno deciso di far passare più tempo possibile prima di ritornare in pista. Nessuno ha voluto regalare la propria scia aiche lo avrebbero seguito, favorendoli su una pista nella quale la scia risulta particolarmente decisiva per il tempo finale. Scesi in pista con appena 2 minuti di tempo, ihanno continuano a fare ‘melina’, rallentandosi fra di loro: addirittura Leclerc, che avrebbe ...

SkySportF1 : “Anthoine #Hubert era uno di quei piloti dal cammino classico, tracciato in nome di un talento che si era visto pre… - SkySportF1 : I piloti riuniti per il minuto di silenzio per Anthoine #Hubert Il LIVE del #BelgianGP ? - guidomeda : La morte di un pilota. Quando sembra che un senso non ci sia, e invece, forse piccolo, un senso c’è. Quando chi no… -