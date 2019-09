Zingaretti avverte Pd e M5s | “Non si può governare da nemici | ma i presupposti sono buoni”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) La nuova esperienza di governo, per il segretario del Pd Nicola, deve basarsi su un principio: "Non si puòda". Una sorta di appello alla leale collaborazione che secondo il numero uno dem è realmente realizzabile: "Il programma condiviso è un buon presupposto per un confronto sui contenuti".

pipposchitt : RT @Daniele_Manca: Anche Grillo avverte il leader M5S: basta con posti e punti - Oggi potrebbe svolgersi l’incontro tra Di Maio e Zingarett… - Puiscio63 : RT @Daniele_Manca: Anche Grillo avverte il leader M5S: basta con posti e punti - Oggi potrebbe svolgersi l’incontro tra Di Maio e Zingarett… - Profilo3Marco : RT @Daniele_Manca: Anche Grillo avverte il leader M5S: basta con posti e punti - Oggi potrebbe svolgersi l’incontro tra Di Maio e Zingarett… -