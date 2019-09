Samanta Togni | la maestra di Ballando è innamorata di un chirurgo

Samanta Togni ritrova il sorriso accanto al nuovo amore : La maestra – ballerina Samanta Togni è stata legata fino a qualche mese fa all’allenatore ed ex calciatore Christian Panucci. Una storia durata tre anni, iniziata dietro le quinte di “Ballando con le stelle” e terminata a inizio luglio. Poi, l’incontro con il chirurgo plastico Mario Russo. Lui originario di Napoli, si divide tra la sua città e Dubai. Anche se a storia d’amore tra la Togni e il chirurgo plastico di ...

Samanta Togni ritrova il sorriso accanto al nuovo amore : La maestra – ballerina Samanta Togni è stata legata fino a qualche mese fa all’allenatore ed ex calciatore Christian Panucci. Una storia durata tre anni, iniziata dietro le quinte di “Ballando con le stelle” e terminata a inizio luglio. Poi, l’incontro con il chirurgo plastico Mario Russo. Lui originario di Napoli, si divide tra la sua città e Dubai. Anche se a storia d’amore tra la Togni e il chirurgo plastico di ...

Samanta Togni ha un nuovo amore ecco chi è : La maestra di ballo Samanta Togni appare felice tra le braccia di Mario Russo. La storia d’amore tra la Togni e il chirurgo plastico di Napoli dura da qualche settimana, ma da un po’ di giorni è stata resa ufficiale. «Quando siete felici, fateci caso», scrive Samanta su “Instagram” sfoderando un sorriso smagliante e abbracciando il suo nuovo compagno. Samanta Togni è stata legata fino a qualche mese fa all’allenatore ed ex calciatore ...

Samanta Togni ritrova l'amore. Chi è il nuovo fidanzato : Samanta Togni sempre più felice tra le braccia di Mario Russo. La storia tra la danzatrice di Ballando con le stelle e il chirurgo plastico di Napoli dura da qualche settimana, ma da un...

Sonia Bruganelli e Samanta Togni : la particolare coincidenza della foto postata su Instagram : Chi è un assiduo frequentatore di Instagram, non ha potuto non notare che in questi giorni sia Sonia Bruganelli che Samanta Togni hanno scelto lo stesso posto per le loro vacanze. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato alcune foto in cui si mostra in compagnia della figlia sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige. Lo stesso spettacolare luogo, molto popolare su Instagram, è stato visitato dall’insegnante di danza di Ballando con le Stelle. ...

Ballando - è finita tra Samanta Togni e Cristian Panucci : L’estate calda delle coppie nate tra grazie alle danze di Ballando con le Stelle, continua. Per un amore che nasce e cresce, quello tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, c’è un amore che finisce, quello che ha unito la ballerina Samanta Togni e l’ex calciatore Cristian Panucci. Le voci si rincorrevano da tempo e ora è arrivata la conferma direttamente dall’insegnante di Ballando, che rispondendo a una precisa domanda del settimanale DiPiù ha ...

Samanta Togni... è vero è finito l’amore con Chrtistian Panucci : Samantha Togni è tornata single, è finito l’amore con Christian Panucci. Si erano conosciuti proprio nello show di Ra1 e stavano insieme da tre anni. Adesso la notizia ufficiale. In un’intervista al settimanale “Di Più”, Samantha Togni conferma la rottura. «Si è vero ci siamo lasciti. Ma non me la sento di lasciare altre dichiarazioni». La loro sembrava una storia rodata e più volte si era parlato di andare a vivere insieme. Cosa sia successo ...

Amore finito tra Christian Panucci e Samanta Togni : i due si sono lasciati : Amore finito: si è interrotta definitivamente la storia d’Amore tra Cristian Panucci e Samanta Togni. L’ex calciatore, oggi allenatore, e la ballerina di Ballando con le stelle hanno ufficialmente rotto, come ha confidato la stessa Togni alle pagine di Di Più e riporta FanPage. “È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni” ha dichiarato la bella Samanta al settimanale diretto da ...

È finita tra Christian Panucci e Samanta Togni - lei : “Non stiamo più insieme ma non voglio parlarne” : La notizia è stata pubblicata dal settimanale "Di Più", diretto da Osvaldo Orlandini. La conferma arriva dalla stessa ballerina che però non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: "È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni". Tra i due finisce una storia dopo tre anni d'amore.Continua a leggere

È (davvero) finita tra Samanta Togni e Christian Panucci : Samanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciSamanta Togni e Christian PanucciHanno vissuto la loro storia d’amore lontano dal gossip, cercando di godersi la felicità al riparo da sguardi indiscreti. Ora, però, con lo stesso riserbo che li accompagnati in ...

Dopo le indiscrezioni - Samanta Togni conferma : lei e Christian Panucci si sono lasciati : Al telefono, la voce della ballerina non nasconde la tristezza. I due si erano conosciuti nel 2011 a Ballando con le stelle

Samanta Togni - è finita con Christian Panucci : Dopo tre anni d'amore è finita la relazione tra la maestra di Ballando con le Stelle Samanta Togni e l'ex allenatore della Nazionale di calcio albanese Christian Panucci.A confermarlo è stata lei stessa al settimanale Di Più, diretto da Osvaldo Orlandini: “Sì, è vero: ci siamo lasciati. Ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”. La ballerina non ha fornito ulteriori dettagli sulla relazione giunta al capolinea con l'ex calciatore ...

Samanta Togni conferma i gossip : è finita con Christian Panucci : Samanta Togni e Christian Panucci non stanno più insieme È ufficiale: Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati. La ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato i gossip dell’ultimo periodo al settimanale Di Più. La bella 38enne ha però preferito non aggiungere alcun dettaglio a riguardo: questo è un momento difficile per la […] L'articolo Samanta Togni conferma i gossip: è finita con Christian Panucci proviene da ...

Samanta Togni e Cristian Panucci si sono lasciati : l’indiscrezione : La ballerina di 'Ballando con le stelle' e l'ex calciatore si sarebbero detti addio dopo tre anni d'amore