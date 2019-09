Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Le telecomunicazioni diventano immediatamente terreno di confronto fra i due nuovi alleati di governo. Con il Pd chela suasviluppo del 5G e dell’infrastruttura per la banda ultralarga. Non a caso, nel primo consiglio dei ministri, il governo Conte 2 è entrato a gamba tesa sul tema della nuova tecnologia wireless: a pochi giorni dalla scadenza del decreto legge sul golden power dello scorso 11 luglio, l’esecutivo ha infatti esercitato isu Linkem, Wind, Vodafone, Tim, Tre, Linkem e Fastweb dando, in alcuni casi, un via libera condizionato da alcune “prescrizioni” rispetto ai contratti di fornitura. Il dettaglio delle “prescrizioni” è all’interno dei singoli decreti della presidenza del consiglio trasmessi agli operatori che dovranno inviare entro 60 giorni una relazione sulle misure adottate per adeguarsi alle richieste del governo. ...

giornalettismo : #CivatiSaliAlColle è trending topic. @Civati ci ha raccontato di aver apprezzato questo endorsement della rete, so… - fattoquotidiano : Rete 5G, dietro l’uso dei poteri speciali i dubbi del Pd. Che ora vuole dire la sua sullo sviluppo della banda ultr… - Cascavel47 : Rete 5G, dietro l’uso dei poteri speciali i dubbi del Pd. Che ora vuole dire la sua sullo sviluppo della banda ultr… -