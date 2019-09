Patente | l’Agenzia delle Entrate | “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Rincari in arrivo per chi deve prendere ladi guida. Ledinon saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cuiha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue ledi scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le autoscuole di Confarca, che annunciano una mobilitazione e si dicono preoccupate della retroattività del provvedimento per le ultime cinque annualità fiscali: sono 3,8 milioni le patenti conseguite dal 2014 al 2018 e le autoscuole, non potendo imporre tasse ai loro ex allievi, dovranno provvedere, nello scenario peggiore, di tasca propria. A giudizio della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, “si rischia di ...

