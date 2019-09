Paolo Bertolucci su Berrettini | “Gli schiaffi presi da Federer lo hanno fatto crescere”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) A 23 anni, dopo aver battuto il francese Gael Monfils ai quarti di finale dello Us Open, Matteosta dicendo chiaramente la sua nel tennis italiano. Ha dimostrato di non essere una meteora, scrive Libero, ma “l’incarnazione più pura del tennis nostrano del futuro prossimo”. Dopo 42 anni ha riportato l’Italia in semifinale a New York e questa sera affronterà Rafa Nadal. Di lui parla oggi, re del doppio all’italiana e oggi commentatore tv: “Nei momenti importanti ha dimostrato una maturità che non si trova facilmente in giro. Ed è stato sorprendente vederlo giocare così specie perché, sul cemento, praticamente non aveva vinto mezza partita in carriera”. Una carriera che, almeno fino a quest’anno, non ha avuto grandi scossoni. “Lui è venuto su piano piano. Giocava senza sapere nemmeno bene quali fossero le sue superfici ideali. ...

