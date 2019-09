“Matteo Boris” | la vera storia del mio odiato compagno di classe e la fine dei populismi

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nei giorni in cui iin Europa subiscono, uno dietro l'altro, pesanti sconfitte, mi domando se sia l'inizio della loroo solo l'ennesimo cambiamento. Questa è ladi "Matteo Boris", il mio tantodi, osannato dalle folle, figlio legittimo di una generazione di populisti, cresciuti a pane e "America", che piegano le regole solo a proprio beneficio: ignoranti ma abituati sin da piccoli ad avere tutto, a cui è stato insegnato a cavarsela ad ogni costo e in ogni situazione, grazie alla loro innata capacità a camuffarsi come camaleonti.

zatopec44 : @matteosalvinimi La novità è che a Roma e a Londra, i democratici hanno reagito al M. Salvini dei pieni poteri e al… -