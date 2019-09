L’abc della Buona Creanza | G come Giudizio

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) AAnno Felice, BBuco, CCredo, DDoccia e via così. Non ète lo aspetteresti l’alfabeto delle relazioni che Chiara Francini ha scritto per Vanity Fair: 26 pillole di saggezza Instagramdurata di un minuto che si susseguiranno sul canale social di Vanity Fair, tutti i giovedì. L’abc. Lessico minimo indispensabile per le donne e gli uomini del Nuovo Millennio, il dizionario sentimentale dell’attrice e scrittrice fiorentina, è una bussola per orientarsi in tempi duri in cui dell’amore,racconta nel suo ultimo romanzo “Un anno felice” a cui l’alfabeto è ispirato, si sente un disperato bisogno. Ogni giovedì una nuova puntata. G«Iluna valigia. Può essere un dono perché dentro ci stanno strette tutte le cosine che serviranno per il viaggio, ma può essere anche un fardello che ti ...

Valori_it : RT @sdallagata: Solo 1 giovane su 10 ha le competenze per maneggiare consapevolmente strumenti finanziari. In Italia molti meno. OCSE: l’A… - sdallagata : Solo 1 giovane su 10 ha le competenze per maneggiare consapevolmente strumenti finanziari. In Italia molti meno. O… - Myshops2 : Cucina umbra: l’abc dei prodotti tipici della regione -