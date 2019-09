La realtà virtuale potrebbe in futuro riconoscere le emozioni dei giocatori durante una

Anche British Airlines sperimenta la realtà virtuale in aereo : (Foto: Nick Morrish/British Airways ) Interessante esperimento da parte della compagnia aera British Airways che per prima porterà a bordo dei propri velivoli i visori per la realtà virtuale come parte dell’intrattenimento di ultima generazione. Nello specifico, andrà a interessare voli selezionati in una delle rotte più trafficate come quella che collega l’aeroporto Heathrow di Londra al Jfk di New York (volo BA117). E sarà a ...

I migliori visori e occhiali per la realtà virtuale 2019 con cellulare da inserire. Modelli : Cosa sono i visori per la realtà aumentata e i migliori Modelli disponibili: quali sono, Modelli e caratteristiche tecniche

realtà virtuale e aumentata - ecco come la usano le aziende : Realtà virtuale (Getty Images) Il Summit europeo delle tecnologie immersive (Eics), a fine giugno a Venezia, parla chiaro: non è più solo intrattenimento. È nel business che si prospetta il futuro di queste tecnologie e proprio nel binomio e nella collaborazione uomo-macchina ci saranno le più grandi opportunità di applicazione della Realtà aumentata e virtuale. Con il 5G le aziende potranno smaterializzare le linee di produzione mentre i robot ...

Respawn a settembre svelerà un nuovo gioco di combattimento AAA che utilizzerà la realtà virtuale : Lo sviluppatore di Titanfall ed Apex Legends, Respawn, presenterà durante l'Oculus Connect il suo nuovo gioco di combattimento VR a cui sta lavorando.Giunto al suo sesto anno, l'evento Oculus si svolgerà dal 25 al 26 settembre e presenterà "innovazioni all'avanguardia", inoltre sarà un posto per ascoltare i discorsi degli esperti del settore sul mondo della realtà virtuale. Non solo Respawn mostrerà il suo gioco, ma sarà presente anche una demo ...

Edilizia : realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri (3) : (AdnKronos) - “Applicare le tecnologie di realtà virtuale per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa giocare un ruolo centrale nel fornire nuovi strumenti in tutti gli ambiti professionali, non solo in quelli percepiti come più

Edilizia : realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri (2) : (AdnKronos) - Gli altri ambienti, già in fase di progettazione, riguardano altri interventi potenzialmente critici nel settore delle costruzioni. I professionisti, infatti, faranno formazione simulando la corretta procedura di decontaminazione e bonifica di materiali contenenti amianto le corrette p

Edilizia : realtà virtuale - joystick e guanti speciali per cantieri più sicuri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Visore per la realtà virtuale immersiva, joystick e guanti speciali per interagire con contenuti multimediali appositamente sviluppati per una formazione che diventa interattiva e personalizzata. La realtà virtuale è la protagonista di una programma di sicurezza reale per chi lavora nei cantieri edili.Il progetto, il primo del genere ad essere sviluppato in Italia, è frutto della collaborazione tra ...

La missione Apollo 11 si può rivivere in realtà virtuale con Oculus : (Oculus) La meravigliosa avventura di Apollo 11 brilla ancora luminosa a mezzo secolo di distanza e grazie alle più moderne tecnologie disponibili per il grande pubblico. Chiunque può rivivere le emozioni e ripercorrere il cammino che ha portato l’uomo sulla Luna per la prima volta grazie alla realtà virtuale e al supporto dei visori di ultima generazione Oculus. All’interno dello store di contenuti dello speciale visore di Oculus si ...

I nuovi sensori per le gambe che cambieranno la realtà virtuale : Dai tempi di WiiMote, Kinect e PlayStation Move gli accessori sensibili ai movimenti del corpo umano hanno compiuto passi in avanti, specie con lo sviluppo della realtà virtuale. Perché in generale i sistemi che sfruttano sensori wireless per registrare le movenze del giocatore abbracciano – ora – anche gli arti inferiori, per replicare così spostamenti laterali, camminate e corse. Il merito è di Kat VR, azienda specializzata nella produzione di ...