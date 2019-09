Flat tax abolita senza retroattività | quale scaglione si salva e fasce Irpef

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 6 settembre 2019)taxsitax, materia fiscale e tasse sono tra i temi maggiormente all’attenzione dell’opinione pubblica in virtù della recente nascita del nuovo esecutivo Conte bis. Infatti è tutto da scoprire l’operato del governo giallo-verde anche in tema di tasse.tax, voci sulla abolizione del regime forfettario Per offrire ragguagli in ordine a ciò che potrà accadere Tgcom24 ha riportato le parole di Antonio Canu, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. L’esperto ha ricordato che: “i regimi hanno validità annuale e le norme non possono essere retroattive. Quindi anche in caso di abolizione del regime forfettario, chi vi ha aderito pagherà le tasse della prossima dichiarazione dei redditi secondo quel regime, e nel 2020 rientrerà nelle ...

matteosalvinimi : #Salvini: cosa mi è passato per la testa? Io volevo ridare la parola agli italiani, tutto era bloccato. Non ci avre… - matteosalvinimi : #Salvini: Voglio tagliare le tasse, questa è l'emergenza del Paese. La Flat tax non si sarebbe fatta con il governo… - fattoquotidiano : Governo, Prodi: ‘Serve ministro all’Immigrazione. Flat tax? È porcheria: chi ha di più paghi di più’ -