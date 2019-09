Clausola Messi | Piqué | “lo sapevo ma non mi preoccupa”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nelle ultime ore ha fatto discutere la notizia dellapresente nel contratto di Leocon il Barcellona che gli consente di lasciare eventualmente i blaugrana al termine di ogni stagione. Il difensorene parla a “Cadena Cope”, aggiungendo pero’ che “so quanto sia legato al Barcellona, per cui non mi preoccupo. E comunque si e’ guadagnato il diritto di decidere il suo futuro”. Favorevole alla possibilita’ di far giocare delle partite di campionato all’estero (“se il calcio spagnolo vuole crescere ancora di piu’ e diventare piu’ globale deve guardare anche a queste soluzioni”),poi ha affrontato l’argomento Neymar, negli ultimi giorni di mercato vicino al ritorno al Barcellona: “Ci sono state tante voci ma, come in questo caso, alle volte restano tali”.L'articolo...

