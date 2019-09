Barcellona | il presidente Bartomeu esce allo scoperto | “vi dico tutta la verità

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ilblaugrana ha fatto chiarezza sull’operazione Neymar, spiegando come siano andate le cose con il Paris Saint-Germain Adesso che il mercato è chiuso, ilpuò finalmente fare chiarezza sulla trattativa tra ile il Paris Saint-Germain per Neymar, vicinissimo a tornare in blaugrana nell’ultima finestra di mercato. Lapresse Interrogato dalla tv ufficiale del club, il numero uno del club spagnolo ha rivelato: “non era in programma ma a un certo punto dell’estate veniamo a sapere che Neymar potrebbe lasciare il Psg e Leonardo apre alla trattativa. Mi risulta che almeno altri tre club avrebbero provato a prenderlo ma il giocatore ha detto più volte al Psg che se doveva andare via, sarebbe andato solo al. L’operazione poi non è andata in porto perché le richieste non potevano essere soddisfatte. Era ...

