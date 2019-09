US Open – Matteo Berrettini rivela | “non ricordo alcun punto della partita | mentre

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 della classifica Atp! Proiezioni ranking e scenari : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 del ranking ATP! Le proiezioni di classifica in vista della semifinale : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

US Open 2019 - la forza mentale di Matteo Berrettini che ora mette nel mirino anche le ATP Finals! : La storica semifinale raggiunta da Matteo Berrettini agli US Open 2019, prima in assoluto sul cemento in uno Slam per un italiano, dopo un’incredibile battaglia di quasi quattro ore contro Gael Monfils, evidenzia ancora una volta nel 23enne romano una forza mentale, oltre che di gioco, quasi unica in un tennista italiano dell’Era Open. E’ stata proprio questa forza mentale a fare la differenza a favore di Matteo contro un avversario come il ...

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini? Cifre da capogiro - montepremi milionario. E se andasse in finale… : Giornata memorabile per Matteo Berrettini che si è qualificato alle semifinali degli US Open 2019 grazie alla spettacolare vittoria contro Gael Monfils. Il romano ha giocato una partita al cardiopalma contro il francese, ha disputato un incontro di lusso esibendo alcuni dei colpi più belli del suo repertorio e si è così guadagnato l’ingresso tra i quattro grandi a New York, nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Sono felicissimo - ringrazio tutti gli italiani. Sono fiero di me stesso” : Matteo Berrettini ha conquistato la semifinale degli US Open 2019, il romano ha sconfitto Gael Monfils al tie-break del quinto set e si è così guadagnato il diritto di tornare sul cemento di New York per inseguire un clamoroso atto conclusivo nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro è stato superlativo contro il transalpino e ora potrebbe trovarsi di fronte Rafael Nadal per una sfida di lusso nella Grande Mela. Matteo ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini THAT’S AMORE! Impresa da sogno - batte Molfils al tiebreak del 5° e vola in semifinale! : Corrado Barazzutti non sei più da solo! Quarantadue anni dopo Matteo Berrettini riporta l’Italia del tennis nella semifinale del torneo maschile agli US Open. Un’Impresa incredibile per il tennista romano, che ha vinto una fantastica battaglia di cinque set contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 dopo tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Berrettini diventa il quarto italiano di sempre a raggiungere ...

US Open 2019 : è il giorno di Matteo Berrettini - contro Monfils per cercare la semifinale. Nadal favorito contro Schwartzman - sfide incerte tra le donne : Si arriva al secondo mercoledì degli US Open con i quarti di finale maschili e femminili che stanno per andare in archivio sull’Arthur Ashe Stadium, e con le semifinali che, dunque, sono prossime a prendere forma in maniera integrale. E’ il giorno (o, per metterla sul fuso orario italiano, la sera) di Matteo Berrettini: il romano, ai primi quarti di finale Slam in carriera, affronta un giocatore di grande esperienza a questi livelli, ...

Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli US Open 2019 che vede di fronte il nostro Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils. Per la prima volta da 42 anni a questa parte un azzurro riesce ad arrivare al terzultimo ...

Matteo Berrettini n.17 del ranking ATP! Le proiezioni di classifica in caso di vittoria ai quarti agli US Open 2019 : Matteo Berrettini continua a scalare il ranking mondiale. La vittoria di ieri contro Andrey Rublev non ha dato al romano solo la qualificazione ai quarti di finale degli US Open 2019, ma anche la certezza di entrare tra i primi venti della classifica ATP. Da lunedì per il tennista azzurro ci sarà sicuramente il best ranking, anche se c’è ancora la possibilità di migliorarsi. Lo US Open 2019 è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini è sempre più una certezza. Il buono stato di Nadal - tante domande su Zverev. Femminile - che terremoto! : L’Italia tennistica intera, nella sera di ieri, ha esultato con grande gusto quando Matteo Berrettini ha messo in campo il punto che, contro Andrey Rublev, gli è valso i quarti di finale agli US Open, i primi della sua carriera. Una partita, quella contro il russo, impostata perfettamente, con variazioni di ogni genere a confondere il moscovita, e che ha saputo tenere in mano anche dal punto di vista mentale nel momento di maggior ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “E’ una cosa folle - è tutto davvero fantastico” : Matteo Berrettini è nei quarti di finale degli US Open 2019. Un’impresa storica del tennista romano, che riporta un italiano dopo 42 anni tra i migliori otto a New York. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in tre set sul russo Andrey Rublev. Queste le parole raccolte a caldo a fine partita: “E’ una cosa folle, penso che ci vorrà qualche ora per rendermi conto di quello che sono riuscito a fare oggi. Vedo nel mio box il ...