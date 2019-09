Sicilia : chiusa statale 121 catanese - da Regione 1 mln per ricostruire cavalcavia : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Il governo Musumeci è pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all’Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell’infrastruttura, utilizzando anche gli accordi quadro già in esercizio”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale ...