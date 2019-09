Sequestrati a Gorizia oltre 2 milioni di prodotti contraffatti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Maria Girardi L'operazione denominata "China Shipping" è stata condotta tra il 2016 e il 2019 Sono 2.269.176 idai finanzieri della Compagnia dial termine di una complessa operazione di polizia giudiziaria denominata "China Shipping", volta in particolare alla verifica deiche dalla Cina giungono in Italia in seguito alle attività di sdoganamento in Paesi limitrofi. Per tale motivo sono stati denunciati 48 soggetti per i reati di frode in commercio di oggetti pericolosi, vendita diindustriali con segni mendaci, introduzione nello Stato di merce con segni falsi e ricettazione. I, del valore commerciale di circa 13di euro, non erano conformi alla vigente normativa europea e recavano, altresì, marchi. Essi sono stati rinvenuti a bordo di autoarticolati fermati nel corso di posti di ...

