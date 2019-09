Milan | Theo Hernandez | “Il nostro obiettivo è chiaro Giampaolo molto aggressivo e

Calciomercato Milan : Biglia potrebbe lasciare i rossoneri - Theo dovrebbe rientrare a breve : Il mercato è terminato, ma il futuro di alcuni giocatori resta incerto. Tra questi c’è Lucas Biglia, che contro Udinese e Brescia non ha giocato per un problema all’adduttore. L’ex Lazio ha un contratto in scadenza nel 2020, ma bisognerà capire se l’argentino si accontenterà di fare sostanzialmente la riserva, visto che Bennacer sarà con ogni probabilità il regista titolare della squadra. Il Milan rinuncerebbe volentieri al centrocampista ...

Milan - lungo stop per Theo Hernandez : prosegue la maledizione dei terzini : Tegola in casa Milan e pre-campionato sostanzialmente finito per il difensore, Theo Hernández. Il neo acquisto, proveniente dal Real Madrid, "ha sostenuto una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Mona

Milan - per Theo Hernandez lesione capsulo-legamentosa : i tempi di recupero : Tegola in casa Milan e pre-campionato finito per il difensore Theo Hernández. Il neo acquisto, proveniente dal Real Madrid, “ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L’esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale ...

Calciomercato Milan - sospiro di sollievo per Theo Hernandez : le ultime sull’infortunio del francese : Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore del Milan hanno escluso lesioni o fratture, dunque il francese sarà pronto per l’inizio del campionato sospiro di sollievo per il Milan e Marco Giampaolo, l’infortunio alla caviglia subito da Theo Hernandez nel match contro il Bayern Monaco non è grave. AFP/LaPresse Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore a Boston hanno escluso lesioni o fratture all’articolazione, ...

Milan - conclusi gli esami radiologici alla caviglia : gli aggiornamenti sulle condizioni di Theo Hernandez : Il terzino rossonero ha riportato un infortunio alla caviglia durante il match di ICC con il Bayern Monaco, ecco le sue condizioni Buone notizie per il Milan sul fronte Theo Hernandez, l’infortunio subito dal terzino rossonero durante il match di International Champions Cup con il Bayern Monaco non è grave. AFP/LaPresse Gli accertamenti radiologici a cui il giocatore è stato subito sottoposto hanno escluse fratture ossee, facendo ...

Milan - prime impressioni per Giampaolo : “Riscontri positivi - ci vuole tempo. Su Theo Hernandez…” : Sconfitta all’esordio in International Champions Cup per il Milan, che ha perso per 1-0 contro il Bayern Monaco. A fine gara, ai microfoni di Milan Tv, le parole del tecnico rossonero Marco Giampaolo. “Oggi – si legge – ho avuto tanti riscontri positivi. Ho percepito molto impegno, molta attenzione nelle cose che in questi dieci giorni abbiamo studiato. Per noi era la prima partita, per il Bayern Monaco la terza di ...

Infortunio Theo Hernandez/ Distorsione alla caviglia destra durante Bayern-Milan : Infortunio Theo Hernandez, il terzino sinistro rossonero ha riportato una Distorsione alla caviglia destra durante Bayern-Milan

Milan - sconfitta di misura contro il Bayern Monaco : ma scatta l’allarme Theo Hernandez [VIDEO] : Il terzino rossonero ha dovuto lasciare il campo in barella per un infortunio alla caviglia che verrà valutato nei prossimi giorni Buona prestazione per il Milan nella prima gara di International Champions Cup, i rossoneri perdono di misura contro il Bayern Monaco, schierando una formazione piena zeppa di giovani. Spada/LaPresse Daniel Maldini rileva l’acciaccato Suso dietro le due punte, mentre Gabbia affianca Strinic al centro ...

Milan - sconfitta e tanta sfortuna in ICC : passa il Bayern - Theo Hernandez si fa male : Una sconfitta all’esordio, così come Inter e Juventus. La prima in International Champions Cup per il Milan è negativa. La sfida giocata nella notte ha visto soccombere i rossoneri contro il Bayern Monaco, passato di misura (1-0). Oltre alla sconfitta, tanta sfortuna per la troupe di Giampaolo, a causa dell’uscita anticipata di Theo Hernandez dal campo per un infortunio. Da capire l’entità dello stesso e i tempi di ...

Milan - Reina : “Obiettivo chiaro - la Champions. Theo Hernandez è fortissimo” : “Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo puntare a migliorarci sempre, l’obiettivo è riprovare ad andare in Champions League: bisogna avere fame e crescere come gruppo“. Così, ai microfoni di Milan Tv, il portiere rossonero Pepe Reina: “Dobbiamo abituarci in fretta alle idee del mister. Giampaolo mi sembra un ottimo allenatore, con priorità ben definite e questo è ...

Milan - pareggio alla prima con il Novara : Theo Hernandez fa sorridere Giampaolo : Amichevole a porte chiuse questa mattina tra Milan e Novara, il test è finito in pareggio, 1-1. Al gol nel primo tempo per la formazione piemontese che milita in Lega Pro con Matteo Stoppa replica nel finale il neo acquisto rossonero Theo Hernandez con un tracciante dalla lunga distanza. Il tecnico

VIDEO/ Milan Novara - 1-1 - : gol e highlights - subito a segno Theo Hernandez : VIDEO Milan Novara, 1-1,: gol e highlights amichevole di debutto dei rossoneri di Marco Giampaolo. Theo Hernandez a segno: risponde a Stoppa.

Milan - Theo Hernandez e Krunic si presentano : importanti parole di Maldini sul mercato : Conferenza stampa di presentazione per Rade Krunic e Theo Hernandez al Milan. Il terzino, autore del primo gol stagionale rossonero nel pareggio contro il Novara ha parlato dei motivi che lo hanno spinto al Milan: “Sono contento di essere qui, nei primi giorni ho riscontrato una sensazione piacevole. I compagni mi hanno accolto molto bene. Sono sereno e spero di poter giocare al fianco dei miei compagni. E’ un grande orgoglio ...

Hernandez-Krunic conferenza stampa Milan/ Diretta streaming tv : Theo per il riscatto : conferenza stampa Théo Hernandez e Rade Krunic al Milan streaming video e tv: la presentazione live dei due nuovi acquisti della squadra rossonera.