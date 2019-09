Fare un governo con la scusa di salvare la democrazia porta solo a logorarti

**Governo : Zingaretti - ‘può durare e Fare bene - ma stop liti’** : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “E’ stata dura ma è stato importante andare avanti per salvare queto Paese, riaccendere i motori dell’Economia, ridare dignità all’Italia”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg1. Quanto alle critiche di Matteo Salvini che parla di poltrone, il segretario Pd ribatte: “Salvini vive di accuse e polemiche e questo ha fatto tanti danni all’Italia”. “Il vecchio ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Se ho chiesto a Di Battista di Fare il ministro o si è proposto? Non farò nomi - neanche il mio” : “Se ho chiesto ad Alessandro Di Battista di fare il ministro o si è proposto lui? Non farò un nome, neanche il mio. Buon ‘totoministri’ “. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa alla Camera dopo il voto degli iscritti M5s su Rousseau che ha dato il via libera al Governo Conte 2, dribblando la domanda se l’ex deputato pentastellato farà parte o meno della prossima squadra di Governo. ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Serve arrivare a fine legislatura. Se Renzi rompe? Se ne assume le responsabilità e rischia di Fare la fine di Salvini” : “Noi siamo l’ago della bilancia di ogni legislatura. Mettiamo una toppa a delle irresponsabilità di Matteo Salvini e della Lega. La legge di Bilancio sarà il primo grande momento di verifica. Noi guardiamo a una legislatura che possa concludere il suo ciclo e realizzare in questo tempo tutti i punti del programma”, ha detto Luigi Di Maio dopo il via libera degli iscritti al Governo con il Pd. Se Matteo Renzi dovesse rompere, ...

Governo - Grasso : “Pd e M5s parlano solo tra di loro. Vogliono Fare da soli - i dubbi aumentano”. Palazzo Chigi : “Presto nuovi incontri” : Venerdì le indiscrezioni sull’insofferenza per un coinvolgimento che non arriva. Sabato la decisione di venire allo scoperto, parlando chiaramente di “seccatura” e di dubbi che aumentano. Liberi e Uguali fa un passo avanti e dice pronto a sfilarsi da un eventuale futuro Governo, mettendone in bilico la stabilità in Senato. “Da giorni le interlocuzioni sul programma del Governo di svolta sono esclusivamente tra Pd e M5S. A ...

Versiliana 2019 - Massimo Fini : “Governo? Accordo M5s-Pd si farà. Non saranno così coglioni da Fare l’errore di Salvini” : “L’Accordo ci sarà e sarà un governo di legislatura. Non posso pensare che Pd o 5 stelle siano così coglioni fa fare l’errore che ha fatto Matteo Salvini“. Massimo Fini, durante la festa oer i 10 anni de Il Fatto Quotidiano, commentando gli ultimi avvenimenti politici. “Pd e 5 Stelle sarà una maggioranza molto più coesa della precedente, perché il programma dei pentastellati hanno un programma sostanzialmente ...

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può Fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Governo : Berlusconi : Faremo opposizione ferma e coerente : Governo: Berlusconi: faremo opposizione ferma e coerente."Riteniamo che sarebbe stato meglio ridare la parola agli italiani".

I 20 punti imprescindibili del Movimento 5 Stelle per Fare il governo con il Pd : Il M5S ha diffuso il documento consegnato al premier incaricato, Giuseppe Conte, con 20 punti programmatici che i gruppi parlamentari pentastellati ritengono fondamentali per formare il nuovo governo.Al termine delle consultazioni con Conte, lo stesso capo politico M5S, Luigi Di Maio, ha accennato ad alcuni di questi punti come il taglio parlamentari, i tempi della giustizia, il conflitto di interessi.Ecco i 20 punti ne dettaglio:1. Taglio del ...

5 cose che il governo Conte-bis dovrebbe Fare subito : (Foto: Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images) Giuseppe Conte ha appena ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, il secondo della XVIII legislatura. Ora l’avvocato pugliese dovrà ripresentarsi al Quirinale con la lista dei ministri concordata fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Nomi e punti da affrontare sembrano essere ancora in alto mare, ma tutto è possibile: il presidente della Repubblica ha ...

Governo - il commissario Ue Oettinger : “Se cambiano i toni da Roma - Fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo” : Il commissario europeo al bilancio uscente Günther Oettinger, tedesco e membro del partito di Angela Merkel, saluta con favore l’accordo per un nuovo Governo tra M5s e Pd e lancia un appello alla prossima Commissione che si insedierà a Bruxelles: “Se cambiano i toni da Roma, fare tutto il possibile per facilitare il lavoro del nuovo esecutivo italiano”. Il politico della Cdu ne ha parlato all’emittente tedesca Swr, ...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di Fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di Fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

