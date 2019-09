Continua il sogno di Berrettini agli Us Open | ora Nadal in semifinale

Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe non brillante in salita - ma che intelligenza tattica. Il sogno Continua : Julian Alaphilippe ha superato alla grande anche il primo tappone alpino del Tour de France 2019. Il Francese resta in maglia gialla al termine della diciottesima frazione, forse la più dura di questa 106ma edizione della Grande Boucle, visti gli oltre 5000 metri di dislivello da superare e due salite mitiche come Izoard e Galibier nel finale. In salita il corridore della Deceuninck-Quick Step ha sofferto, ma ha saputo restare lucido, ...