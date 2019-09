Caso Yara | Bossetti scrive un libro | ' Sono innocente | non voglio fare la fine di Olindo'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Massimo, muratore di Mapello (in provincia di Bergamo) condannato all'ergastolo per l'omicidio diGambirasio, tredicenne di Brembate di Sopra (sempre nel Bergamasco) stando un, o meglio un memoriale, che ripercorre tutte le tappe del suo percorso giudiziario. L'uomo, che si è sempre dichiarato, ha anche ammesso di essere spaventato dalla possibilità che - come neldie Rosa (per la giustizia gli autori dell'atroce strage di Erba) - i reperti relativi al suopossano andare distrutti....

stefanodonnoup : evidenzia LIBRI a cura di Stefano Donno: Bossetti scrive un libro sul caso Yara: 'Non sono ... - RobertoDiLernia : Bossetti scrive un libro sul caso Yara: 'Non sono io l'assassino' - Tgcom24 - FastidiosoIl : #lagidiseo iniziato il recupero dell’auto inabissata,l’autopsia sarà eseguita dal medico legale del caso #Yara,quin… -