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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11 | 30 Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11:30 (Di mercoledì 4 settembre 2019) Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE Roma SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ ALTEZZA DI APRILIANA DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE SULLA LINEA Roma – FORMIA/NETTUNO (FL7/FL8) IL TRAFFICO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE Roma PER UN GUASTO TECNICO A POMEZIA SANTA PALOMBA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI. RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-09-2019 -

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