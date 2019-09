US Open | tocca al giornalista italiano fare la domanda ma Roger Federe lo prende in giro

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - in campo Vekic e Goerges - tra poco tocca a Naomi Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - in campo Vekic e Georges - tra poco tocca a Naomi Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - tocca a Federer - si ritira Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

US Open – Serena Williams - che stoccata alla Sharapova : “forse poteva vincere un altro game…” : Serena Williams non risparmia una stoccata alla rivale Maria Sharapova: parole taglienti dopo la netta vittoria al primo turno degli US Open Doveva essere il match di cartello del primo turno degli US Open femminili e probabilmente, vista la caratura delle due atlete in campo, lo è anche stato, ma il risultato ha sorpreso tutti: fra Serena Williams e Maria Sharapova il match è durato appena un’ora, giusto il tempo di firmare un ...