Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si aggiornano | ecco le patch di sicurezza di settembre

Tanti esordi a settembre : Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20 - Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è già disponibile in pre-ordine nel Regno Unito e le spedizioni partiranno il 20 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Tanti esordi a settembre: Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20, Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 proviene da TuttoAndroid.

Prezzo pre-ordine del Samsung Galaxy Fold : prenotazioni attive negli USA : La svolta per l'acquisto del Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, è arrivata negli USA: i pre-ordini localmente sono stati attivati, come riportato da 'PhoneArena.com', attraverso i due vettori americani più blasonati. T-Mobile e AT&T propongono il dispositivo al Prezzo di listino di 1980 dollari statunitensi, nelle nuance cromatiche Dark Silver Hinge, Black Hinge e Gold Hinge. La notizia sposa ...

Colpaccio Android 10 su Samsung Galaxy Note 10 - i tempi del rilascio : Davvero una buona notizia quella che giunge per i possessori del Samsung Galaxy Note 10 oggi 4 settembre. Android 10, sbarcato proprio in data odierna sui dispositivi Pixel con tantissime novità a bordo, potrebbe far capolino sulla linea phablet davvero in poco tempo. Non a caso, proprio l'ultimo aggiornamento è stato paparazzo sul telefono lanciato ad inizio agosto. Lo ha comunicato per prima la nota fonte SamMobile ma poi non sono mancate ...

Almeno 19 vulnerabilità importanti risolte per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di settembre : La tradizione continua ed anche questo mese abbiamo in anteprima le novità previste per i Samsung Galaxy con il solito aggiornamento mensile. Ci sono device come il Galaxy S7 che solo in questi giorni hanno iniziato a toccare con mano il firmware di agosto, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ma questo mercoledì è possibile soffermarsi sulle specifiche della patch di settembre. Fermo restando che il pacchetto software ...

Android 10 è già in test su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e OnePlus 6 e 6T : Chiunque abbia un Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, OnePlus 6 o un OnePlus 6T sarà felice di sapere che l'aggiornamento ad Android 10 per il suo smartphone è già in fase di test. L'articolo Android 10 è già in test su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e OnePlus 6 e 6T proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s : Samsung Galaxy A20s va a leggermente a migliorare le prestazioni del fratello A20e, riducendo però l'autonomia; Honor ASK-AL00x, uno smartphone della stessa fascia, promette invece meglio da questo punto di vista, ma ancora non si conosce il prezzo di nessuno dei due. L'articolo Ecco tutte le specifiche dell’ignoto Honor ASK-AL00x e di Samsung Galaxy A20s proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di agosto per Samsung Galaxy A50 e Galaxy A5 2017 - miglioramenti per Note 10 : Samsung Galaxy A50 e Galaxy A5 (2017) stanno ricevendo in questi giorni un nuovo aggiornamento che porta le Patch di sicurezza del mese di agosto. L'articolo Patch di sicurezza di agosto per Samsung Galaxy A50 e Galaxy A5 2017, miglioramenti per Note 10 proviene da TuttoAndroid.

A quando la vendita del Samsung Galaxy Fold : Evan Blass si sbilancia : Il discorso relativo al Samsung Galaxy Fold sta per entrare nel vivo: stando a quanto appena riportato da Evan Blass su Twitter, potrebbe essere il 27 settembre la data di lancio del primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, presentato tempo addietro (a ridosso del mese di aprile), ma mai commercializzato per i motivi che un po' tutti conoscerete (ci sono stati dei problemi al display tali da ritardarne di molto la messa in vendita, al ...

Aggiungere il LED di notifica su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus : Aggiungere il LED di notifica sul tuo Samsung Note 10 o Samsung Note 10 Plus? Bene, questa è la guida uso smartphone che ti aiuterà ad attivare il led di notifica sul tuo nuovo smartphone Galaxy Note 10

Di nuovo attuali i surriscaldamenti per Samsung Galaxy S7 : patch agosto sotto osservazione : Sembrano nuovamente attuali i problemi di surriscaldamento per gli utenti che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7. In questa direzione vanno i feedback da parte di coloro che nel corso dell'ultima settimana hanno avuto modo di installare l'aggiornamento di agosto a bordo del dispositivo arrivato sul mercato nel 2016. Certo, ad oggi il discorso è circoscritto ai prodotti brandizzati Vodafone nel nostro Paese, e per avere un'idea più ...

Samsung Galaxy A90 5G è ufficiale con 5G - Snapdragon 855 e batteria da 4.500 mAh : Samsung Galaxy A90 5G è ufficiale, con una dotazione da vero top di gamma, inclusa una batteria da 4.500 mAh e un enorme schermo da 6,7 pollici. L'articolo Samsung Galaxy A90 5G è ufficiale con 5G, Snapdragon 855 e batteria da 4.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

Più vicino il (secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold : via alle pre-registrazioni negli USA : Dopo le numerose vicissitudini che vi abbiamo raccontato su queste pagine, Samsung Galaxy Fold sembra avvicinarsi con passo sicuro al debutto definitivo L'articolo Più vicino il (secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold: via alle pre-registrazioni negli USA proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale - mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte : Samsung Galaxy M30s è come se fosse ufficiale e compare in un primo video, nel frattempo spunta un nuovo smartphone rugged, denominato Samsung Galaxy XCover FieldPro. L'articolo Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale, mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 riceverà nuove funzioni nel Q1 2020 : ecco quali : Arriveranno solo nel primo quadrimestre del 2020 due importanti funzionalità di Samsung Galaxy Watch Active 2, inizialmente solo per il mercato USA. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 riceverà nuove funzioni nel Q1 2020: ecco quali proviene da TuttoAndroid.