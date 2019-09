Roberto Gualtieri | chi è il quasi ministro dell' Economia che Ue e Bruxelles

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Via libera al governo più a sinistraa storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte salirà al Colle. Dunque, con assoluta probabilità, giuramento e presentazionea squadra di ministri. E tra questi, fari puntati sul successore di Giovanni Tria al mini

Libero_official : Ecco chi è Roberto Gualtieri, in pole position per il ministero dell'Economia (e molto gradito a Bruxelles) - angiuoniluigi : RT @repubblica: Roberto Gualtieri: al Tesoro il prof di storia che sa contare in Europa (di @Gogodemarchis) -