Rai Sport – Lauro | “De Laurentiis ha avuto ragione sul mercato | Lozano sarà un fenomeno”

MasterSport - 24esima edizione : si parte a febbRaio : Da oggi è online il format di iscrizione per le selezioni del 24° MasterSport conosciuto anche come “Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi”. Il corso ideato nel 1996 da Marco Brunelli (già direttore della Lega Calcio Serie A ed oggi direttore della FIGC) è il più antico corso in […] L'articolo MasterSport, 24esima edizione: si parte a febbraio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Ciclismo - Coppa Bernocchi in Tv su Rai Sport il 15 settembre : c'è la salita di Morazzone : Tra gli innumerevoli appuntamenti di Ciclismo in programma nel mese di settembre c'è anche la Coppa Bernocchi. La 101ª edizione della corsa lombarda si disputerà domenica 15 settembre. Un anno fa vinse Sonny Colbrelli, al suo secondo successo di fila. Il corridore del Team Bahrain-Merida s'impose nettamente in volata davanti a Manuel Belletti e Paolo Simion. Probabilmente lo ritroveremo nella start-list di quest'anno con l'obiettivo di andare a ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 1 Settembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 1 Settembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

MCFARLAND - USA/ Streaming del film su Rai 3 con Kevin Costner : storia di sport : MCFARLAND, USA in onda su Rai 3 alle ore 20.30 di oggi sabato 31 agosto. Kevin Costner è l'assoluto protagonista di questa pellicola

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 31 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 31 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

F1 - GP Belgio 2019. Kimi Raikkonen rischia di non correre - stiramento a una gamba : “Bere è più sicuro che fare sport” : Kimi Raikkonen potrebbe non correre il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend sullo storico tracciato di Spa. Il finlandese, infatti, si è stirato un muscolo della gamba sinistra durante la pausa estiva e zoppica alla vigilia dell’appuntamento che segna il rientro dalle vacanze per il Circus. L’alfiere della Alfa Romeo è comunque nel paddock di Spa e domani si metterà al volante della sua monoposto nelle ...

Ciclismo - Coppa Agostoni in tv il 14 settembre su RaiSport : c'è il circuito di Lissolo : In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, in quella ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 25 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 25 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 24 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Vuelta a Espana 2019 : su che canale vederla in tv? Non c’è la Rai - ecco come seguirla su Eurosport e DAZN : C’è grande attesa per l’inizio della Vuelta a Espana 2019 che prenderà il via da Salinas de Torrevieja domani 24 Agosto. Al via molti dei big del mondo del ciclismo, che puntano alla vittoria della terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Il percorso, come da tradizione, sarà caratterizzato da moltissime salite che renderanno molto dura la gara. Al via 176 i corridori in rappresentanza di 22 squadre. come detto in ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 18 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 17 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 10 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Cdr Rai Sport : «Diritti sportivi sia tema ordine del giorno del Cda» : «Con la decisione del Tribunale di Milano la partita Champions League è finita per la Rai. E sinceramente anche un risarcimento futuro a noi interessa relativamente. La Rai era tornata protagonista nei grandi eventi internazionali, e ora si ritrova con un pugno di mosche. Esattamente il rischio che denunciammo da subito. Ci aspettiamo che il prossimo CdA metta all'ordine del giorno della prima riunione...