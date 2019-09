Questo nuovo proiettore wireless Full-HD è pensato per il vostro smartphone Android

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si mostra in Questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

Wreckfest - corse frenetiche e scontri tra auto in Questo nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa lo sviluppatore del caotico demolition derby Wreckfest si mostra in un nuovo trailer di lancio, per promuovere la sua uscita a partire da domani 27 agosto su PlayStation 4 ed Xbox One.Il gioco sarà disponibile in due versione: la Standard Edition ad un prezzo di 39,99 euro, mentre la Digital Deluxe Edition costerà 59,99 euro ed avrà un Season pass che vi consentirà di ottenere 20 veicoli nuovi e vecchi, 20 ...

Luigi's Mansion 3 : scopriamo un nuovo piano dell'hotel infestato dai fantasmi con Questo filmato di gioco : Luigi's Mansion 3 si mostra in un nuovissimo filmato di gioco, grazie al quale potremo scoprire un nuovo piano del famigerato hotel infestato dai fantasmi in cui Luigi si troverà a doversi muovere.Come possiamo vedere, nel nuovo filmato di gioco, riportato qui di seguito, possiamo vedere come detto un piano mai visto fin ora, e mentre Luigi si aggira terrorizzato tra le camere potremo vedere la nuova versione del Poltergust, il suo aspirapolvere ...

Gamescom 2019 : NBA 2K20 mostra la modalità Carriera in Questo nuovo filmato : Durante l'Inside Xbox, dopo un'intervista a Josh Hart, campione NBA, è stato mostrato un nuovo filmato di NBA 2K20.Questa volta il video si incentra sulla modalità Carriera e vede la presenza di attori come Idris Elba e Rosario Dawson. La modalità MyCareer consente di vivere la vita di un moderno atleta NBA sia dentro che fuori dal campo.La storia gode della collaborazione di SpringHill Entertainment, società di Lebron James assieme a Maverick ...

Tetris 99 incontra Fire Emblem : Three Houses nel nuovo Grand Prix in arrivo Questo mese : Tetris 99 sta per tenere un nuovo evento crossover con Fire Emblem: Three Houses. Durante il sesto Grand Prix vi basterà giocare a Tetris 99 ed accumulare punti nel prossimo weekend, dalle ore 9:00 del 23 agosto alle 8:59 del 27.Nel corso dell'evento, guadagnerete punti in base al vostro piazzamento in classifica. Se ne accumulerete 100, riceverete l'esclusivo tema di Fire Emblem: Three Houses.Sia Fire Emblem: Three Houses che Tetris 99 sono ...

Questo nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 di Xiaomi costa meno di 13 euro : Xiaomi ha lanciato oggi in Cina il nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 che presenta numerosi miglioramenti rispetto al precedente modello. Lo zainetto ora viene fornito con doppio scomparto e quattro livelli di resistenza agli spruzzi d'acqua e sfoggia un nuovo design aerodinamico dall'aspetto casual e confortevole che lo rende utilizzabile per lavoro e brevi viaggi. L'articolo Questo nuovo zainetto Mi Classic Backpack 2 di Xiaomi costa meno ...

Questo è LG G8X ThinQ - il nuovo top di gamma di LG in arrivo all’IFA : ecco render e specifiche : Nonostante l'attuale top di gamma sia stato presentato appena sei mesi fa, LG sembra pronta a lanciare un nuovo smartphone di punta nelle prossime settimane durante l'IFA di Berlino. L'articolo Questo è LG G8X ThinQ, il nuovo top di gamma di LG in arrivo all’IFA: ecco render e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un Questo nuovo colore blu cielo : Huawei P30 Pro è stato lanciato dal produttore cinese in cinque colorazioni ma, stando ad una foto, lo smartphone potrebbe arrivare in una nuova versione L'articolo Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo proviene da TuttoAndroid.

Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale con 4G - display AMOLED - AI learning e IPX7 : Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo Mi Bunny Children Phone Watch 3C, wearable per i più piccoli con display AMOLED, AI learning e IPX7. L'articolo Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale con 4G, display AMOLED, AI learning e IPX7 proviene da TuttoAndroid.

Radio Marte – Chiariello : “Ancelotti stravede per il nuovo acquisto - non chiede più nessuno in Questo reparto” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista. Le sue dichiarazioni : “Quello che successe nel secondo anno di Rafa Benitez è irripetibile perché tanti “purpi” insieme non li accoglieremo mai più. Quest’anno abbiamo preso Di Lorenzo che è un signor terzino, Manolas tutti lo conosciamo ed Elmas sembra essere talmente forte da far dire al mister Ancelotti che il Napoli a centrocampo non ha ...

Spiritfarer - il gioco degli sviluppatori di Sundered - si mostra in Questo nuovo video : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Thunder Lotus, creatore di stimolanti giochi indie disegnati a mano tra cui Jotun e Sundered, hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per il loro prossimo gioco, Spiritfarer.Il trailer offre uno sguardo più approfondito al rapporto tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. Nel gioco esplorerete i temi dell'amicizia, sviluppando una relazione con i passeggeri e infine ...

Rafael Nadal si è regalato Questo modestissimo nuovo yacht di lusso : Bisogna essere amanti del mare – e molto facoltosi, soprattutto – per permettersi di sfoggiare uno yacht come il Sunreef 80 Power, l’ultimo modello uscito dal cantiere dell’impresa polacca, che è anche il più rifinito, e atteso sul mercato da personaggi pubblici come Rafael Nadal. Il tennista spagnolo è infatti uno dei primi clienti ad aver prenotato il catamarano lungo 24 metri, che debutterà ufficialmente al prossimo Cannes yachting Festival ...

Milan - Conti può essere il nuovo acquisto : “Questo sarà il mio anno - voglio passare qui tanto tempo” : Andrea spera di aver chiuso i “Conti” con gli infortuni. E’ lui il nuovo acquisto del Milan, come spiega a “La Gazzetta dello Sport”: «Effettivamente sì. Ormai sono a pieno regime da novembre, ma erano due anni che non riuscivo a fare la preparazione estiva dall’inizio. Il momento più duro è stato il secondo infortunio: nemmeno il tempo di scendere in campo che mi sono rifatto male. Che mazzata». Il destino si ...