Luca Argentero nella bufera per le dichiarazioni sulle donne e il femminismo

“Per me le donne…”. Luca Argentero - valanga di insulti dopo questa dichiarazione : “Ma cosa dici Luca?”, questo è uno dei commenti più dolci indirizzati a Luca Argentero dopo un’intervista pubblicata su Oggi. Domanda e risposta, come tante altre, ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto e una frase in particolare ha scatenato una vera e propria bufera su Twitter. Si parla d’amore e Luca della sulla compagna Cristina Marino e sulle donne in generale. L’attore ha espresso un’opinione decisamente controversa sulla ...

Luca Argentero e la sua dichiarazione inaspettata fa rivoltare il web lui risponde così : Luca Argentero, bellissimo e apprezzato attore ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto rivoltare il web. Luca Argentero ha così dichiarato: «La parità tra i sessi rovina il romanticismo». Lo splendido attore è stato intervistato dal settimanale Oggi al quale ha rilasciato una lunga intervista durante la quale, tra le altre cose, ha detto: «La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super ...

Luca Argentero scatena la bufera : “Parità tra sessi rovina il romanticismo - donne sempre più forti” : Finisce nel mirino delle critiche un'intervista al divo torinese, che definisce con orgoglio la compagna Cristina Marino una donna "molto poco femminista" e accusa le donne "che si offendono se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola". A suo dire, "l'ossessione per la gender equality ha inibito l'uomo. Ora ti trovi davanti una che ci "prova"". Duramente attaccato, ha risposto via Twitter.Continua a leggere

Cristina Marino - il lato b della fidanzata di Luca Argentero è ‘extraterrestre’. L’avete mai vista? : Cristina Marino è la giovane fidanzata di Luca Argentero, ex gieffino ormai lanciatissimo nel Cinema italiano. Dopo anni accanto a Myriam Catania, l’attore ha ritrovato il sorriso insieme alla collega conosciuta sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. E pensa al matrimonio. Dopo il prezioso anello che ha regalato alla Marino, Luca sta valutando il da farsi. Al momento non c’è ancora una data ma le intenzioni sono più che serie e l’attore lo ha ...

Myriam Catania a Formentera - il topless da urlo dell'ex moglie di Luca Argentero : I paparazzi del settimanale Vero hanno pizzicato a Formentera, la bella attrice e doppiatrice, Myriam Catania, in vacanza con il compagno Quentin Kammermann, e il loro piccolo Jacques di 2 anni. L'ex moglie di Luca Argentero, classe 1979, è in forma smagliante e si concede totale libertà, regalando

Luca Argentero : ‘Ho pensato di risposarmi - quando sei innamorato è naturale’ : “Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. (…) quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”, parola di Luca Argentero. L’attore è da tempo impegnato con Cristina Marino ...

Luca Argentero : “Voglio sposare Cristina Marino” : “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì”. Non ha dubbi Luca Argentero, protagonista della cover di GQ di settembre confida di essere pronto al grande passo con la compagna Cristina Marino, dopo il fallimento del matrimonio con Myriam Catania. “Non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”, ha ...

Luca Argentero - matrimonio alle porte? "Sono follemente innamorato - è una scelta naturale" : L'attore è legato sentimentalmente a Cristina Marino da due anni. Nel 2016 la separazione dalla moglie Myriam Catania

Luca Argentero parla dell’ex moglie Myriam Catania : Luca Argentero parla per la prima volta, dopo tanto tempo, dell’ex moglie Myriam Catania. Una storia d’amore, quella fra la doppiatrice e l’attore, durata oltre dieci anni, coronata dalle nozze nel 2009 e terminata bruscamente nel 2016. Oggi Argentero è lego a Cristina Marino, conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi un anno dopo la separazione, mentre la Catania è legata a Quentin Kammermann, da cui ha avuto due ...

Luca Argentero : "Sono molto innamorato e penso a risposarmi. Nessun rancore con la mia ex moglie" : Luca Argentero ha ribadito i propri sentimenti che prova nei riguardi della fidanzata Cristina Marino in una lunga intervista concessa al mensile GQ.L'attore torinese, parlando di colei che è la sua compagna dal 2017, non ha nascosto neanche il desiderio di riprovarci con il matrimonio. Come sappiamo, infatti, Argentero ha una separazione alle spalle, essendosi lasciato con la prima moglie, l'attrice e doppiatrice Myriam Catania, nel ...