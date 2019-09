Infortunio Insigne | dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Liverpool

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nulla di grave per Lorenzoche è ritornato a casa ieri dal ritiro della Nazionale a Bologna poiché lo staff medico non ha ritenuto che fosse in condizione di affrontare la doppia sfida in programma per l’Italia. Solo un risentimento muscolare per il capitano del Napoli che non va però trascurato per non rischiare di incorrere in futuri e più seri infortuni. Proprio per questo Lorenzo si è già messo al lavoro per cercare di essere adi Ancelotti nelladi esordio di Championsilsempre che, come scrive Repubblica, che l’attaccante non riesca a bruciare le tappe ed essere così pronto già per il debutto al San Paolo in campionato con la Samp di Quagliarella, il 14 settembre alle ore 18 L'articoloper laililNapolista.

