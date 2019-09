Il mistero degli imprenditori scomparsi a Palermo | gip non archivia e due impronte

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il gip diMarco Gaeta ha respinto la richiesta della procura disull’zione del fascicolo d’indagine per la scomparsa, il 3 agosto 2007,Antonio, 47 anni, e Stefano Maiorana, di 22, padre e figlio. Lo scrive il Corriere della Sera.Il gip ha ordinato nuove indagini in particolare su alcunedigitali trovate nella Smart dei dueche era stata lasciata nel parcheggio dell’aeroporto palermitano. La procura riteneva di non avere gli elementi sufficienti per sostenere l’accusa di omicidio a carico del costruttore Paolo Alamia (considerato vicino ad ambienti mafiosi e all’ex sindaco Vito Ciancimino) e dell’imprenditore Giuseppe di Maggio di Torretta (Pa).Lunedì però il giudice dell’indagine preliminare Marco Gaeta ha respinto la richiesta del pm, ordinando nuove indagini. Proprio ...

