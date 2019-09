Andrea Delogu | la conduttrice che ci piace per più di un motivo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019)è unae scrittrice molto amata. Perché ha talento, è professionale, trasmette positività e non si tira indietro quando c’è da prendere posizioni su temi che riguardano l’attualità e, talvolta, la politica. È bella,. In modo sincero. Sono ormai all’ordine del giorno polemiche e battute sull’immagine falsata che molti personaggi dello spettacolo danno di sé, soprattutto attraverso i social. Quasi come se avessero un ritratto in soffitta che invecchia al posto loro, tutti appaiono bellissimi, tiratissimi, in forma perenne come nemmeno una statua potrebbe essere, sottoposta com’è all’usura del tempo e delle intemperie. E la cosa non riguarda, certo, solo volti noti e influencer. Un mondo di belli, filtratissimi. Sono meccanismi noti, eppure l’ossessione per l’estetica colpisce soprattutto le ragazze e i ragazzi ...

