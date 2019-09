Governo : Gelmini - ‘Salvini sappia che con centrodestra diviso Paese a sinistra’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Due cuori e una piattaforma. L’entusiasmo dei grillini per i risultati della piattaforma Rousseau rivela la loro vera natura: un’anima di sinistra che ben si concilia con il Pd, lontana anni luce da quella della Lega. Il centrodestra è un’altra cosa: libertà, lavoro, famiglia, democrazia rappresentativa. Salvini se ne renda conto. Se il centrodestra si divide il Paese rischia di ...

L'accordo M5s-Pd ha il "sì" di Rousseau. Salvini : "Governo di poltrone dura poco. Scappano dal voto" : La base del M5s ha deciso sulla piattaforma Rousseau: il governo giallo-rosso ha la benedizione del 79,3% dei votanti. Dopo l’esito del voto sono arrivate le prime reazioni a caldo. Una su tutte quelle di Salvini, ormai ex partner di governo dei grillini, che critica il nascente esecutivo: “Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a ...

Rousseau - Salvini : «Il governo delle poltrone durerà poco» : Rousseau, subito dopo la votazione plebiscitaria a favore del Contre-bis, si esprime così il così in un tweet il leader leghista Matteo Salvini: «Il governo delle poltrone dura...

Rousseau - vince il sì al governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : «Salvini irresponsabile». Hanno votato oltre 79mila iscritti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Governo : Candiani - 'Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una parte all'altra' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi". Così, il sottosegretario dell'Interno Stefano Candiani della Lega. "Noi abbiamo iniziato un percorso

Governo : Candiani - ‘Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una parte all’altra’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi”. Così, il sottosegretario dell’Interno Stefano Candiani della Lega. “Noi abbiamo iniziato un percorso molto efficace e anche produttivo, che si è interrotto, e lo dico, senza dubbio di smentita, perché è mancato un ...

Crisi di governo - Sgarbi difende Salvini da critiche : 'Da lui atto di coraggio e verità' : Si è ormai entrati in una fase cruciale per capire se davvero Lega e Movimento Cinque Stelle riusciranno a dare vista destinata a supportare un nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte. Qualora venissero, perciò, scongiurate nuove elezioni, Matteo Salvini sarà chiamato a sedere sui banchi dell'opposizione: una prospettiva probabilmente inattesa di chi sembrava essere il padrone della scena politica italiana. Qualcuno ha ...

Governo - Matteo Salvini : «Sulle poltrone uno spettacolo disgustoso - da vecchio regime» : «Uno spettacolo disgustoso». Così l'ex vicepremier Matteo Salvini commenta gli ultimi sviluppi dell'intesa Movimento 5 Stelle e Pd, a pochi minuti di distanza...

TOTO-MINISTRI GOVERNO CONTE-BIS - NOMI/ De Micheli al Mise - Guerini rimpiazza Salvini? : Totoministri GOVERNO Conte bis, i NOMI del possibile esecutivo M5s-Pd: ipotesi Muroni all'Ambiente e Del Rio al ministero del Lavoro.

Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro : Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro Matteo Salvini è sempre molto attivo dal punto di vista politico e mediatico. Politicamente sono ore di attesa: a breve si capirà se nascerà o meno il governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pochi giorni fa proprio Salvini in qualità di segretario ha ufficializzato alcuni appuntamenti pubblici in cui la Lega chiamerà a raccolta i suoi elettori e ...

Crisi di governo : Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo” : Crisi di governo: Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo” Giunti ai primi di settembre, la Crisi di governo sembra essere finalmente passata. L’accordo tra PD e M5S è ormai in dirittura d’arrivo: mancano solo il voto su Rousseau, il nodo della vicepresidenza e il totoministri. Sui programmi sembra che non ci siano particolari problemi, anche se rimangono pendenti le discussioni sul taglio dei parlamentari (e relativa ...

"Non piangerò quando Salvini lascerà il governo" - dice Moscovici : "Non posso dire di aver avuto simpatia spontanea per Salvini, per le sue tesi e per i suoi comportamenti. È un populista di estrema destra, che appartiene allo stesso gruppo di Marine Le Pen all'Europarlamento. Non piangerò quando lascerà il governo". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un'intervista al canale televisivo francese LCI. "Per l'Italia avere un governo che tiene a alcuni principi, ...

Salvini : "Nuovo governo un monocolore PD. Porte della Lega aperte ai 5 Stelle delusi" : Matteo Salvini questa sera era alla Berghem Fest, la festa della Lega di Bergamo e ha parlato, ovviamente, del prossimo governo che dovrebbe nascere. Secondo lui sarà un monocolore PD, perché Giuseppe Conte, il vero artefice di tutto, è più vicino ai dem che ai pentastellati, che dunque sono destinati a fare da tappezzeria. Salvini ha detto:"La novità di oggi è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i ...