Ready? Go! Arzanese a lavoro al Vallefuoco

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 3 settembre 2019) Comincia la preparazione dell’Calcio 2019. Nella serata di oggi la squadra e la dirigenza si sono ritrovati per la prima seduta della stagione allo stadiodi Mugnano di Napoli. Buona presenza di calciatori e atmosfera gioviale tra i biancazzurri che si ritrovano per la partenza ufficiale della nuova stagione calcistica. Prima del, però, il numero uno Antonio Tesoro si è soffermato con i calciatori per un saluto e un discorso di incoraggiamento e in bocca al lupo per questo nuovo inizio. Dopo il discorso del presidente, c’è stato un confronto tra calciatori e allenatore. Motivazione e impegno sono le parole d’ordine di Christopher Pelliccia. Il tecnico ha caricato i ragazzi per poi cominciare la seduta di allenamento.di attivazione tramite esercitazioni sia a secco che con la palla, assieme al Prof Pignata. Seconda fase di ...

