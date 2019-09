Oggi muore il M5S Quando Gianroberto Casaleggio disse a Nuzzi | Un governo col Pd?

Accadde Oggi - 3 settembre 1989 : muore Gaetano Scirea - uomo elegante e libero formidabile : Sono passati 30 anni dalla tragica scomparsa in un incidente d’auto di Gaetano Scirea, libero, campione del Mondo con la nazionale e d’Europa con la Juventus. Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo, ormai scomparso. Nato il 25 maggio del 1953, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. La pagina più importante della sua carriera fu quella con la maglia della Juventus. In maglia bianconera rimase 14 ...

Accadde Oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - l’incredibile storia dell’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

Accadde Oggi - 28 agosto 2007 : muore Antonio Puerta - un destino senza scampo per l’uomo di Nervion : 25 agosto 2007. Si gioca Siviglia-Getafe, una partita come le altre. Purtroppo no, non lo sarà. Alla mezz’ora del primo tempo Antonio Puerta, difensore mancino del Siviglia, accompagna il pallone sul fondo del campo e si ferma, rimanendo qualche secondo con le mani sulle ginocchia. Poi, all’improvviso cade a peso morto in avanti. Dragutinovic, compagno di reparto, è tra i primi a soccorrerlo insieme al portiere Palop. Il centrale ...

Ultime notizie/ Ultim'ora Oggi. Versilia : muore noto sommelier dopo incidente : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Un noto sommelier e chef di 44 anni è morto a seguito di un incidente stradale in Versilia, 23 agosto 2019,

Tragedia nell'aquilano - investito mentre fa jOgging muore 22enne di Arischia : L'Aquila - E' morto dopo il ricovero in ospedale Tiberio Giorgi, il 22enne che nella serata di ieri era stato investito lungo la statale 80 ad Arischia a pochi metri dalla sua abitazione. Ancora non da chiarire le dinamiche che hanno portato all'investimento del giovane, ma da una prima ipotesi, sembrerebbe che il ragazzo abbia inciampato mentre faceva jogging e sia caduto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un'auto. ...

Accadde Oggi - 17 agosto 2008 : muore Franco Sensi - uno dei presidenti più amati nella storia della Roma : Il 17 agosto 2008 ci lasciava Franco Sensi, storico presidente della Roma. Ventesimo presidente della storia giallorossa, Franco Sensi è ricordato con affetto dai tifosi della Roma, specialmente per aver regalato la gioia del terzo scudetto (quello del 2001). Fu anche imprenditore petrolifero, immobiliare ed editoriale e fu proprietario anche di Foggia, Nizza e Palermo. Ma l’amore per la Roma fu ineguagliabile. Quindici anni di ...

Si baciano appOggiandosi alla ringhiera di un ponte ma perdono l’equilibrio : coppia muore dopo volo di 15 metri : Due fidanzati, in preda alla passione, hanno iniziato a baciarsi appassionatamente appoggiandosi alla ringhiera di un ponte. All’improvviso però, hanno perso l’equilibrio e sono precipitati giù nel vuoto. È successo la notte del 3 agosto a Cuzco, in Perù: Maybeth Espinoz, 34 anni, e Héctor Vidal, 36 anni, erano appena usciti da una discoteca e si erano fermati sul Puente Belén. Hanno iniziato a baciarsi e, presi dalla passione, ad un ...

Accadde Oggi – 8 agosto 2009 - muore Daniel Jarque : il mondo catalano in lutto : Morire a 26 anni. E’ quanto successo a Daniel Jarque, capitano dell’Espanyol, quel maledetto 8 agosto. In ritiro a Coverciano (Firenze), telefonò alla sua compagna la quale improvvisamente non sentì più la voce del fidanzato. Dani se ne andò così per una asistolia. Cresciuto nelle giovanili del club catalano, Dani ha indossato per tutta la vita solo la maglia dell’Espanyol diventando una vera e propria icona per i tifosi. Tanti ...

Incidente FOggia - l’auto con il fidanzato finisce fuoristrada : Irma muore a 26 anni : Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Sulla Statale 16, nel Foggiano, per cause ancora da accertare una Golf con a bordo due persone è finita fuori strada. L'impatto è stato fatale per una ragazza di ventisei anni di Torremaggiore. Ferito il fidanzato che era alla guida dell’auto.Continua a leggere

Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente nel FOggiano : Claudio Carollo Oltre alle due vittime, sono rimasti ferite altre quattro persone dei tre veicoli coinvolti nell'incidente in una galleria vicino al Comune di Mattinata. Gli inquirenti indagano sulle dinamiche dello scontro Un uomo di 34 anni e sua figlia di appena sette mesi sono morti in un incidente in galleria, nel Foggiano. Il padre della neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di ...

FOggia - scontro tra scooter e auto della Guardia di Finanza : muore 15enne - non indossava il casco : Un ragazzino di 15 anni si è scontrato con un'auto della Guardia di Finanza ed è morto sul colpo. E' accaduto alla periferia di Foggia: il giovanissimo non indossava il casco.Continua a leggere

Schianto in moto nel Casertano sotto la piOggia : muore 35enne : Tragedia, ieri sera, sulla strada provinciale 336, tra San Leucio e Castel Morrone è morto in uno Schianto fatale, a bordo della sua moto, Antonio Rauso, 35 anni, di Santa Maria Capua Vetere....

FOggia - non ha le chiavi di casa e tenta di calarsi dal terrazzo : muore una donna : Una bruttissima tragedia si è verificata sabato scorso, 6 luglio, a San Paolo di Civitate, nel Foggiano, dove una donna poco più che 40enne, Teresa Pappadopola, questo il nome della vittima, è precipitata dal terzo piano di uno stabile situato in via Borsellino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, pare che la donna, sabato sera, avesse dimenticato le chiavi di casa all'interno dell'appartamento, per cui una volta arrivata di ...

FOggia - incidente stradale nel Gargano : Eleonora muore annegata a 24 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Foce Varano, frazione marittima del comune di Ischitella, nel Foggiano, dove una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio, ha perso la vita in un brutto incidente stradale. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, pare che la giovane, per cause ancora tutte da accertare, abbia perso il controllo della sua Fiat Panda, e sia finita nel canale del porticciolo. Insieme a lei viaggiava anche ...