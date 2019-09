Maltempo | morto il ciclista colpito da un fulmine | andava in bici sul Carso

Maltempo in Calabria - tempeste di fulmini su tutta la Regione : un morto e un ferito [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Calabria a causa del Maltempo di questo primo giorno di Settembre. Violenti temporali stanno colpendo un po’ tutta la Regione: un morto e un ferito nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, in montagna, al confine tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro. Sul posto sono intervenuti la Pet 118 di Caulonia, l’elisoccorso e i Carabinieri. L'articolo Maltempo in Calabria, tempeste di fulmini su tutta la Regione: ...

Maltempo Turchia - violentissimo nubifragio a Istanbul : un morto e pesanti allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un nubifragio ha colpito Istanbul ininterrottamente per 2 ore, causando un morto ed enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i ...

Il Maltempo devasta il Giro di Polonia : morto il ciclista Bjorg Lambrecht - ecco il VIDEO della caduta [VIDEO] : Il maltempo devasta il mondo del ciclismo: è di qualche giorno fa la notizia della morte dell’atleta Bjorg Lambrecht, corridore della Lotto Soudal deceduto nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto durante la terza tappa del Giro di Polonia, al 40° chilometro di corsa della Chorzów-Zabrze. Una notizia tremenda: una giovane promessa del ciclismo spezzata dal maltempo. Intanto, arrivano le prime testimonianza sull’incidente, ...

Maltempo Toscana : il 72enne morto nell’Aretino era un dirigente sportivo : Pergentino Tanganelli, noto a tutti come Carlo, impiegato in pensione, è il 72enne morto durante il nubifragio che ha colpito Arezzo e frazioni limitrofe nel pomeriggio e nella serata di ieri: era un dirigente sportivo, sposato e padre di due figli. Stava rientrando a casa, quando si è trovato davanti, nei pressi di un sottopasso, un muro d’acqua di circa due metri che ha travolto la sua auto trascinandola via. Il 72enne probabilmente è ...

Maltempo in Toscana - nubifragi e allagamenti : morto un 72enne ad Arezzo. FOTO : Maltempo in Toscana, nubifragi e allagamenti: morto un 72enne ad Arezzo. FOTO L’auto dell’uomo è stata travolta dalla piena ieri sera e il suo corpo ritrovato questa mattina in un canale di scolo nella frazione di Olmo. Il governatore Enrico Rossi: “Domani dichiareremo lo stato d'emergenza”. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE ...

Il Maltempo flagella Arezzo - morto anziano travolto con l'auto dalla piena : È stato ritrovato morto l’uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l’auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell’ anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamani intorno alle 8.10.L’uomo si trovava in mezzo al fango ...

Maltempo - trovato morto anziano disperso : 10.07 E' stato ritrovato morto l'uomo di 72 anni disperso dalla serata di ieri a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l'auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamane intorno alle 8.

Maltempo flagella l’Italia - trovato morto l’uomo disperso ad Arezzo : travolto dal fango : Il Maltempo flagella l’Italia. Agli allagamenti registrati in gran parte del Centro-Nord si aggiungono nubifragi che stanno imperversando in gran parte del Centro. Si contano anche delle vittime: una donna è morta nella notte dopo essere stata sbalzata via con la sua auto a Fiumicino, alle porte di Roma. Ad Arezzo è stato trovato morto un uomo di settantadue anni.

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate. Un morto a Osimo : infarto durante la tempesta : Il Maltempo colpisce duramente le Marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana, Sirolo, della costa fanese e fino a Pesaro. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un...

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate. Un morto a Osimo : Il Maltempo colpisce duramente le Marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana, Siroli, della costa fanese e fino a Pesaro. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un...

Maltempo su Romagna e Marche : danni e un morto ad Osimo : Un temporale dalla Romagna ha raggiunto le Marche, attraversandole da Nord a Sud e provocando molti danni, soprattutto nelle zone