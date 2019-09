Inizio complicato per De Ligt | Gullit lo avverte | “accetta le critiche! Alla Juventus più

(Di martedì 3 settembre 2019) Esordioper Matthijs De, il centrale olandese criticato dai tifosi per la brutta prestazione all’esordio. Ruudlo sprona ad accettare critiche e pressioni della sua nuova avventura L’esordio in Serie A di Matthijs Denon è stato dei migliori. Nella gara inaugurale, il centrale olandese è stato tenuto in panchina, nella seconda giornata, quella della sfida delicata contro il Napoli. Deè stato schierato titolare al posto di Chiellini mostrando un po’ di difficoltà di adattamente: i 3 gol subiti dellasono anche (ma non soltanto!) colpa sua. I tifosi lo hanno preso di mira: complice l’elevato costo del cartellino, ci si aspettava molto di più dall’ex Ajax. Dalle colonne del Guardian, Ruudha spronato il giovane centrale olandese ad adattarsi alle pressioni e a rispondere con il talento: “c’è ...

