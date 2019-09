Governo Conte 2 | Casaleggio | “Spero più solido del precedente Il Pd sia più leale della

Governo : terminato vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

Rousseau : via libera al Conte bis con il 79% - nasce il Governo giallorosso : A sorpresa è un plebiscito per il matrimonio giallorosso. I grillini hanno dato il loro parere sulla piattaforma Rousseau sul

Il voto su Rousseau certifica il sì : Di Maio "battezza" il nuovo Governo Conte : Quali conseguenze per il Governo Pd - 5stelle dopo il voto degli attivisti del Movimento sulla piattaforma Rousseau che ha...

Rousseau - gli iscritti M5s hanno detto Sì al Governo Conte 2 : a favore il 79 - 3% dei votanti : Per gli iscritti del Movimento 5 stelle il governo Conte 2 può partire. Il 79,3 per cento dei votanti (63.146 persone) si è espresso a favore, contrario il 20,7 per cento (16.488 persone). In totale hanno partecipato alla votazione 79.634 iscritti su una base di 117.194. Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18. Il risultato finale è stato reso pubblico dopo più di un’ora di attesa. Per la prima volta l’associazione ha diffuso dati ...

Iscritti M5S votano sì al nuovo Governo Conte 2 : Gli Iscritti del Movimento 5 stelle hanno approvato l'intesa nascente per una maggioranza di governo con il Pd, nella votazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il quesito al quale sono stati chiamati a rispondere recitava: "Sei d'accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Hanno partecipato alla votazione 79.634 attivisti (il requisito minimo erano i sei mesi di ...

Governo Conte 2 - la diretta – Rousseau - chiuse le urne virtuali : “Alle 16 oltre 73mila voti”. Orlando (Pd) fa un passo indietro : “Non farò parte dell’esecutivo” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo per la nascita del Governo Conte 2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe Conte. Alle 18 si sono chiuse le urne virtuali e alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha ...

Governo - vertice in corso tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' terminato l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Bocche cucite per ora.AGGIORNAMENTO 16.00 - Giuseppe Conte ha fatto rientro a Palazzo Chigi e l'incontro è iniziato.AGGIORNAMENTO 15.40 - La delegazione del Partito Democratico è arrivata a Palazzo Chigi, ma a mancare all'appello è il premier incaricato Giuseppe Conte, che si è allontanato in ...

Conte bis ministri : totonomi nuovo Governo - la suddivisione delle poltrone : Conte bis ministri: totonomi nuovo governo, la suddivisione delle poltrone Conte bis ministri – Da giorni, come sempre quando sta per nascere un nuovo esecutivo, impazza il totoministri. Il governo Conte bis che dovrebbe nascere nei prossimi giorni vedrà la luce sulla base della intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, più altri gruppi parlamentari di centrosinistra come Liberi e Uguali. Conte bis ministri, la rinuncia ...

Sondaggi politici/ Governo Pd-M5s : per il 34% il Premier Conte è un 'bluff' : Sondaggi politici, le intenzioni di voto premiano il Governo Pd-M5s: sul Premier Conte però il 34% ritiene che sia un 'bluff' politico

Conte bis 2019 : il programma di Governo in 26 punti : (Foto Ansa) In attesa della formazione ufficiale del Governo giallo-rosso, salta fuori una bozza di programma. In 26 punti, sviscerati dai 5 stelle, si prova a dare forma a quelle che saranno le priorità per la nuova compagine, che dovrà guidare il Paese fuori dalla crisi e verso il futuro, già a partire da quest’autunno. Si tratta di una bozza di lavoro riassuntiva delle linee programmatiche. Diversi punti sono stati inseriti, fra tutti stop ...

Governo - nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di Governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà ...

Il patto di Governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Nuovo incontro Conte-Pd-M5S. : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

**Governo : incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** : Roma, 3 set. (AdnKronos) – alle 15.30 nuovo incontro sul programma dei capigruppo Pd-M5S con il Premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Totonomi - Ministri Governo Conte bis/ 9 al M5s - 7 al Pd - uno a Leu e 2 tecnici : Toto Ministri, nomi Governo Conte bis: sono 9 i nomi del M5s, 7 invece al Pd e i restanti tre andranno a Leu e tecnici indipendenti