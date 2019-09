Chi sono i russi che hanno partecipato all’incontro con Gianluca Savoini?

Niccolò Fabi : «Una Chiave si gira e le luci del quadro si accendono - sono pronto a ripartire» : A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 OTTOBRE. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole «Una chiave si gira e le luci del quadro si ...

Niccolò Fabi : «Una Chiave si gira e le luci del quadro si accendono - sono pronto a ripartire». : A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 OTTOBRE. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole «Una chiave si gira e le luci del quadro si ...

Perché gli squali bianChi sono spariti dalle coste del Sudafrica : Negli ultimi 18 mesi i grandi squali bianchi sono letteralmente spariti da False Bay, in Sudafrica, fino a poco tempo fa uno dei posti più ambiti al mondo per osservare e studiare questi predatori. Tra il 2010 e il 2016 se ne contava una media di 200 all'anno, poi sono misteriosamente scomparsi. Tra le cause indicate dagli scienziati la presenza di orche, la pesca eccessiva e illegale che decimato le loro prede naturali e i cambiamenti ...

Il Napoli è forte. I novemila abbonamenti sono una sorpresa solo per Chi non conosce la città : Come ogni anno, a Napoli la chiusura del calciomercato coincide con la orwelliana giornata dell’odio per De Laurentiis. Il pappone e tutto quel che sappiamo da anni. È inutile ripetere le stesse cose. conoscete il pensiero di chi scrive. Che per questo è accusato di ricevere assegno mensile dal presidente del Napoli. Ci annoiamo a ripetere sempre le stesse cose. Siamo di fronte a una tifoseria che, con prezzi ribassati del 30%, non supera ...

Gli squali bianChi sono spariti dalle coste del Sudafrica : a False Bay se ne contavano 200 all’anno : Negli ultimi 18 mesi i grandi squali bianchi sono letteralmente spariti da False Bay, in Sudafrica, fino a poco tempo fa uno dei posti più ambiti al mondo per osservare e studiare questi predatori. Tra il 2010 e il 2016 se ne contava una media di 200 all'anno, poi sono misteriosamente scomparsi. Tra le cause indicate dagli scienziati la presenza di orche, la pesca eccessiva e illegale che decimato le loro prede naturali e i cambiamenti ...

Omicidio Diabolik. Carroccia - ‘Mortadella’ - ‘Kapplerino’ - Boccacci : ecco Chi sono i “fascisti di Roma Nord” citati da Fabio Gaudenzi : Otto nomi. Seduto nell’angolo di una stanza con un passamontagna calato sul volto e un bastone da passeggio tra le gambe, lo Zoppo li sciorina calmo e orgoglioso. “Siamo i ‘Fascisti di Roma Nord’ – scandisce leggendo un foglio sul quale di distinguono i tratti di un evidenziatore azzurro – Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Carroccia, Fabrizio Carroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo ...

Marco BianChi - lo chef tv : «Ho detto a mia moglie che sono gay mentre la bimba dormiva» : «Una sera, mentre la bimba dormiva, ho detto a mia moglie “sono omosessuale”». Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi, fa coming out e racconta il momento in cui ha rivelato alla madre di sua figlia di essere gay e di provare sentimenti per Luca Guidara, influencer e «coach dell’ordine». Cuoco salutista al timone di alcuni programmi tv e di progetti alimentari, è una vera e propria star del ...

Due video di Gaudenzi braccio destro di Carminati : «Sono fascista come Diabolik - so Chi l’ha ucciso» : Sono due i video rilasciati su YouTube da Filippo Gaudenzi che annuncia di consegnarsi alla polizia. Si professa fascista, non mafioso, appartenente al gruppo politico “fascisti di Roma Nord” che lui definisce elitario. Rivendica il legame politico con Massimo Carminati e Fabrizio Piscitelli alias Diabolik ucciso quest’estate a Roma al parco degli Acquedotti. Si dichiara prigioniero politico. Al termine del secondo messaggio dice: «Parlerò ...

Marco BianChi - lo chef tv : «Ho detto a mia moglie che sono gay mentre la bimba dormiva» : «Una sera, mentre la bimba dormiva, ho detto a mia moglie “sono omosessuale”». Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi, fa coming out e racconta il momento in cui ha rivelato alla madre di sua figlia di essere gay e di provare sentimenti per Luca Guidara, influencer e «coach dell’ordine». Cuoco salutista al timone di alcuni programmi tv e di progetti alimentari, è una vera e propria star del ...

Francesco Chiofalo prova a riconquistare Antonella : «Sono stato 3 giorni a Salerno - ma nulla di risolto» : Continuano i tentativi di Francesco Chiofalo di riavvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. I due hanno subito un violento scossone qualche giorno fa a seguito delle dichiarazioni della ex di lui, Aurora...

Lo chef Marco BianChi fa coming out : "Sono gay" - : Sandra Rondini Dopo quasi 20 anni di matrimonio e una figlia, lo chef ha trovato il coraggio di fare coming out prima con i famigliari e gli amici e quindi con il suo pubblico attraverso una intervista esclusiva Nel corso di un'intervista a “Il Corriere della Sera” il famoso chef Marco Bianchi ha deciso di fare pubblicamente coming out, dopo averlo fatto già prima con la moglie, con la quale era sposato da quasi 20 anni, e quindi con ...

Lo chef Marco BianChi fa coming out : "Sono gay : l'ho detto a mia moglie e a mia figlia" : Lo chef salutista Marco Bianchi ha fatto coming out. Ha scelto le pagine del Corriere della Sera, attraverso un'intervista realizzata da Candida Morvillo, per gridare al mondo: "Sono gay". Le parole usate, per la verità, sono state più tenere. "Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in ...

US Open 2019 - Novak Djokovic sul ritiro : “Un problema alla spalla sinistra. I fisChi del pubblico? Non mi sono offeso” : E dunque sono i quarti di finale l’ultimo arrivo del serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) nello US Open 2019 di tennis. Il serbo, campione in carica, ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un problema alla spalla, che già lo aveva messo a dura prova nei match precedenti, pur riuscendo a prevalere. Un epilogo amaro per Nole che, opposto allo svizzero Stan Wawrinka, aveva tanta voglia di proseguire nel proprio percorso. L’elvetico ...

Whirlpool - torna l'incubo Chiusura a Napoli : "Le misure nel dl non sono sufficienti" : Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una nota dell'azienda che ha gettato nuovamente nello sconforto gli operai...