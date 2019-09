Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – “L’abbiamo sempre detto a gran voce: lasulla viae’ un’dispendiosa e insicura, per di piu’ fortemente contesta da residenti e commercianti. Abbiamo piu’ volte, nei mesi scorsi, chiesto all’Amministrazione Raggi di rivedere il progetto, abbiamo anche raccolto migliaia di firme per fermarlo. Ora arriva l’inchiesta della Corte dei Conti, aperta su costi e utilita’ dell’. Quello che il buon senso di buoni amministratori poteva evitare e’ finito sotto la lente d’ingrandimento della giustizia amministrativa. A nulla sono valse le numerose Commissioni, peraltro disertate dalla maggioranza, e i sopralluoghi sul posto. In Campidoglio hanno perseverato nel progetto. Sono convinta che incentivare la mobilita’ su due ruote sia utile a combattere smog e traffico, ma i progetti ...

romadailynews : Celli: pista #ciclabile #Tuscolana è opera inutile e costosa, avevamo ragione: #Roma – “L… -