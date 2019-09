“Bruciare” Amazon per salvare l’Amazzonia

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019)is Burning, l’estensione di Chrome che fa bruciare.com per raccogliere fondi a favore della foresta pluviale amazzonica divorata dalle fiamme (fonte: Chrome Web Store) L’Amazzonia è in fiamme e per cercare di raccogliere fondi per sostenere la salvaguardia della foresta pluviale più vasta del pianeta è stata creata un’estensione di Google Chrome che fa bruciareogni volta che si visita la piattaforma di ecommerce.is burning, gioca con il doppio significato diin inglese, che tra l’altro ha generato un contenzioso proprio con i paesi dell’Amazzonia, riferendosi alla foresta pluviale e al sito di e-commerce, fa comparire un fuoco pixelato che incendia il sito di vendite online. “Abbiamo creato un’estensione di Chrome che ricorda alle persone la crisi ambientale quando hanno meno probabilità di pensarci – mentre ...

