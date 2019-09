Aperte le votazioni su RousseauChi è per il sì e chi per il no Mappa

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 3 settembre 2019) "“Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Questo il quesito della consultazione online su cui votano gli iscritti alla piattaforma Rousseau per decidere se dare via libera al governo giallorosso. Il voto è aperto dalle 9 alle 18. Segui su affaritaliani.it

