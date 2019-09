VIDEO US Open 2019 | gli highlights del netto successo di Berrettini su Rublev

DIRETTA US OPEN 2019/ Berrettini Rublev - 0-0 - streaming VIDEO : Osaka eliminata! : DIRETTA Us OPEN 2019, Berrettini Rublev streaming video e tv: cronaca del torneo di tennis dello Slam, Naomi Osaka eliminata da Belinda Bencic.

DIRETTA US OPEN 2019/ Berrettini Rublev streaming VIDEO : via ai match Wta! : DIRETTA Us OPEN 2019, Berrettini Rublev streaming video e tv: cronaca del torneo di tennis dello Slam, si giocano i match validi per gli ottavi di finale.

Djokovic - infortunio e ritiro Us Open/ VIDEO - "spalla fa male" : Wawrinka ai Quarti : Nole Djokovic troppo sofferente alla spalla: si ritira agli Us Open nel terzo set degli Ottavi, Wawrinka vola ai Quarti. Video 'da valutare l'infortunio'

US Open – Osaka da applausi : Gauff in lacrime dopo l’eliminazione - il gesto di Naomi è commovente [VIDEO] : Quante emozioni con Gauff e Osaka nel post match: il gesto della numero 1 al mondo è da applausi Coco Gauff si è fermata ai sedicesimi degli US Open: la giovanissima statunitense ha ceduto alla numero 1 al mondo, Naomi Osaka, che dopo il match si è dimostrata una gran signora. La tennista giapponese si è infatti congratulata con la sua rivale, andandola a consolare dopo il ko. Gauff non ha trattenuto le lacrime ed è stata invitata dalla ...

VIDEO Berrettini-Popyrin - US Open 2019 : il romano vola agli ottavi di finale - grande prova di solidità! : Prosegue la sua corsa anche il nostro Matteo Berrettini (n.25 del ranking). L’azzurro si è imposto contro l’australiano Alexei Popyrin (n.105 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2) in 3 ore e 39 minuti di partita. Un match nel quale ancora una volta la grande solidità dell’italiano ha fatto la differenza, staccando il biglietto con merito alla seconda settimana di un torneo del grande Slam, replicando quanto ...

US Open – Un tifoso lo provoca - Djokovic perde la calma : “ti verrò a cercare!” [VIDEO] : Novak Djokovic perde la calma in allenamento agli US Open: un tifoso lo provoca, Nole va a muso duro e lo minaccia Momenti di tensione in allenamento per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha perso la calma a causa delle provocazioni di un tifoso particolarmente fastidioso. L’uomo gli ha urlato: “ma non ti dovevi ritirare?“, sottolineando come il serbo si fosse fatto male alla spalla, prendendo in considerazione ...

US Open – Furia Medvedev durante il match con Lopez - vergognoso gesto nei confronti del pubblico [VIDEO] : Il tennista russo prima strappa via l’asciugamano al raccattapalle e poi lancia via la racchetta, prima di mostrare il dito medio al pubblico Comportamenti al limite della decenza, rabbia e un gesto vergognoso che è passato inosservato agli occhi dell’arbitro ma non a quelli attenti delle telecamere. Lapresse Daniil Medvedev non ha certamente brillato per signorilità nel match contro Feliciano Lopez, vinto con il risultato ...

DIRETTA US OPEN 2019/ Lorenzi Wawrinka streaming VIDEO tv : Federer vince facilmente! : Us OPEN 2019, DIRETTA Lorenzi Wawrinka streaming video tv. Già terminata la partita di Roger Federer a Flushing Meadows: facile vittoria per lo svizzero.

VIDEO Berrettini-Thompson - US Open 2019 : il romano conquista il terz turno - sconfitto l’australiano in quattro set : Matteo Berrettini non si ferma più e, dopo aver eliminato nel primo turno degli US Open Richard Gasquet, piega anche l’australiano Jordan Thompson in 4 set (7-5, 7-6, 4-6, 6-1) e accede al terzo round. Una prova di grande solidità quella di Matteo che ora affronterà nel prossimo turno il giovane aussie Alexei Popyrin. Di seguito gli highlights del match: VIDEO Berrettini-Thompson, US Open ...

US Open – Feliciano Lopez - che playboy : si toglie la maglietta e la tifosa gli scatta subito una foto! [VIDEO] : Feliciano Lopez delizia il pubblico femminile con un cambio di maglietta che non passa inosservato: la tifosa prende in fretta e furia il telefono, è un momento da immortalare con una foto! Feliciano Lopez è uno dei tennisti più belli del circuito ATP. Lo spagnolo cattura da sempre l’attenzione di colleghe e fan, al punto che anche la madre di Andy Murray, la signora Judy, ha più volte espresso parole lusinghiere sul fascino del ...

VIDEO Federer-Dzumhur - US Open 2019 : lo svizzero si qualifica per il terzo turno : Roger Federer si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019. Lo svizzero, però, ha lasciato ancora un set all’avversario, il bosniaco Damir Dzumhur, proprio come era capitato all’esordio con l’indiano Nagal. Il campione di Basilea, però, ha rimediato subito, vincendo i successivi tre set. Al terzo turno lo svizzero dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra il britannico Daniel Evans (n.58 del mondo) e il ...

Diretta Us Open 2019/ Lorenzi Kecmanovic streaming VIDEO : partite al via - si gioca! : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: Paolo Lorenzi affronta Miomir Kecmanovic nel secondo turno, focus sul serbo che è un avversario ostico.

Us Open 2019/ Diretta Lorenzi Kecmanovic streaming VIDEO : il serbo è avversario vero : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: Paolo Lorenzi affronta Miomir Kecmanovic nel secondo turno, focus sul serbo che è un avversario ostico.

US Open – Rafa Nadal è… ‘armato’? Lo spagnolo fermato ai controlli di sicurezza : il segnale diventa rosso! [VIDEO] : Rafa Nadal fermato ai controlli di sicurezza degli US Open: il tennista spagnolo posa i bagagli, ma il segnale continua a diventare rosso Nei tornei di tennis i controlli di sicurezza sono sempre molto elevati, specie se si tratta di Slam. E anche se si ritrovano davanti i tennisti più famosi, le guardie non riservano alcun trattamento speciale. Lo sa bene Rafa Nadal che, al momento di passare attraverso il consueto macchinario del ...