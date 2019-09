Sconcerti | Inter e Torino sono le uniche che tengono il passo con la Juve

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) Di nuovo in questo campionato appena iniziato, scrive Mariosul Corriere della Sera, c’è soprattutto la classifica. L’e ilhanno 5 punti in più, la Lazio ne ha 4 in più, il Napoli 3 in meno. Le due novità più importantiche per il momentolesquadre a tenere ildella. Nell’che ieri ha fronteggiato il Cagliari vincendo, con piccole difficoltà, c’è poco di Conte, scrive. Poca personalità, gara gestita lentamente, aspettando il numero, che è arrivato con Sensi, agevolato dall’ingresso di Barella. “Nessuna delle squadre migliori è in un buon momento”. La“corre sugli individui”, il Napoli “fa confusione tra i centrocampisti nel momento in cui Koulibaly è al suo minimo e non può rimediare”, il Milan senza Piatek non ha pensi al tiro. Le squadre ...

