Salvini si è semplicemente staccato da chi si era venduto alla sinistra | dice Fontana

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Nel partito, dai ministri agli amministratori sul territorio, non ce n'è uno che fosse contrario a far cadere il governo. Lavorare era diventato impossibile, ci facevano i dispetti, ci attaccavano pubblicamente, erano più aggressivi del Pd”. Così si esprime il ministro degli Affari esteri e della Famiglia, il leghista Lorenzo, in un'intervista a Libero Quotidiano nella sua edizione di carta. Per poi aggiungere anche: “Lo penso, il tempo è galantuomo efine di questa storia si dimostrerà che abbiamo fatto bene a rompere con i grillini”. Pernon è diventato matto” e “chi lo accusa di aver sbagliato, e per fortuna nella Lega sono pochi, non sa nulla della vera storia della crisi”. Perché, sottolinea, “bisognerebbe avere rispetto e fidarsi di più di un leader che ha preso un partito al 3% e ne ha più che decuplicato i consensi. È stato un miracolo, una cosa ...

