Nikola Kalinic è della Roma

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il centravanti croato è stato preso in prestito dall'Atletico Madrid e sostituirà Patrik Schick, ceduto al Lipsia dopo due anni deludenti

OfficialASRoma : ?? Benvenuto @NikolaKalinic ?? I dettagli ?? - FabrizioRomano : Patrik Schick al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, Nikola Kalinic alla Roma: operazione in chiusura ?? @SkySport #calciomercato - OfficialASRoma : 'Non ho mai segnato nello Stadio Olimpico quando ho giocato in Italia e adesso dovrò rimediare' ?? Qui c'è l'interv… -